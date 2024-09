Wojtek Szczęsny w Barcelonie? To się naprawdę dzieje!

Wojciech Szczęsny coraz bliżej powrotu do gry? Według najnowszych doniesień, polski bramkarz ma wkrótce podpisać kontrakt z Barceloną. Wszystko wskazuje na to, że kataloński gigant szykuje się do szybkiego wzmocnienia swojej bramki w związku z poważną kontuzją Marc-Andre Ter Stegena, której etatowy golkiper Blaugrany doznał podczas ostatniego meczu z Villarrealem.

Hiszpański dziennikarz sportowy, José Alvarez Haya, donosi, że Szczęsny jest już po wstępnych rozmowach z władzami Barcelony i - po ustaleniu kilku kluczowych kwestii - wyraził gotowość do powrotu na boisko. Choć polski golkiper niedawno ogłosił oficjalne zakończenie kariery, obecne okoliczności mogą skłonić go do szybszego powrotu, tym bardziej że w drużynie Dumy Katalonii gra jego dobry przyjaciel Robert Lewandowski.

34-letni Szczęsny, bohater mundialu w Katarze i kluczowy gracz barażów o Euro 2024, miałby być numerem jeden w bramce Barcelony co najmniej do końca sezonu, kiedy to Ter Stegen wróci do pełnej sprawności. Szczęsny miałby bronić nie tylko w La Liga, ale także w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzów, podczas gdy Inaki Pena, obecny zmiennik, miałby szansę występować w Pucharze Króla.

Decyzja o podpisaniu kontraktu może zapaść już w najbliższym tygodniu, co z pewnością ucieszy kibiców Blaugrany, którzy liczą na pewność w defensywie, zwłaszcza w obliczu walki o najważniejsze trofea. Barcelona pod wodzą nowego trenera Hansi Flicka (zastąpił Xaviego) spisuje się bardzo dobrze, będąc liderem Primera Division. Świetnie spisuje się również RL9, który z 6 zdobytymi bramkami przewodzi w zestawieniu najlepszych ligowych strzelców.

El Chiringuito TV / TVP Sport / Gol24.pl; opr. Hałabała