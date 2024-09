Tępe dzieci, czy zbyt surowe przepisy? Tego tam nie kupisz!

Wyjątkowe jajka „Kinder Niespodzianki” zyskały sobie sławę w Polsce, gdzie dla wielu dzieci stanowią szczyt czekoladowego luksusu. W Stanach Zjednoczonych, niestety, są one... zakazane.

To czekoladowe jajo, z niespodzianką w środku, które wymaga od dziecka odrobiny zręczności, istnieje już od 1974 roku. Na pierwszy rzut oka, może wydawać się, że amerykańscy młodzi odkrywcy mogą w pełni cieszyć się tym smakołykiem - przecież w Ameryce jest "wszystko", prawda?. No właśnie, że nie - akurat w USA „Kinder Niespodzianka” jest na czarnej liście, a posiadanie jednego z tych jajek może skutkować mandatem w wysokości 1200 dolarów, co odpowiada mniej więcej kosztowi 900 sztuk tych czekoladowych smakołyków.

Dlaczego tak jest? Agencja ds. Żywności i Leków, w duchu wyjątkowego pragmatyzmu, uznała, że amerykańskie dzieci są na tyle mało bystre, że mogłyby połknąć zabawkę ukrytą w jajku. Co za nieszczęście!

W międzyczasie, sąsiedzi Jankesów z północy i południa, Kanadyjczycy i Meksykanie, nie mają tego problemu i w pełni cieszą się tym czekoladowym cudem. Wygląda na to, że Amerykanie w swoich obawach muszą być bardziej ostrożni niż reszta świata.

Czyżby amerykańska młodzież była w rzeczywistości tak "inteligentna inaczej", że sama nie potrafiłaby poradzić sobie z małą zabawką w czekoladzie? Hm, może jednak warto zastanowić się, czy przepisy nie są tu po prostu trochę zbyt rozdmuchane.

opr. Hałabała