Synoptyk IMGW: czeka nas kontynuacja słonecznej i suchej pogody

Jak powiedział synoptyk, w niedzielę "słońca nie powinno zabraknąć nigdzie". Także tego dnia nie prognozuje się opadów. Temperatura w całym kraju w granicach 20-24 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Nad ranem lokalnie mogą pojawić się szybko zanikające mgły, które ograniczą widzialność do ok. 200 m.

W nocy z niedzieli na poniedziałek pojawienie się gęstych mgieł przewiduje się zwłaszcza w północnej części kraju. Ponownie ograniczą one widzialność do 200 m. Poza tym noc będzie pogodna i bez opadów. Termometry wskażą 7-10 st. C. W południowych regionach kraju i w rejonach podgórskich możliwe są spadki do ok. 5-6 st. C, a najcieplej, bo 13 st. C, będzie nad samym morzem. Prognozuje się wiatr słaby, południowo-wschodni.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.

PAP/red.