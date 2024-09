Monty Python wysiada - szkoła pozwoliła mu być wilkiem!

Uczeń szkockiej szkoły średniej twierdzi, że cierpi na „dysforię gatunkową”, która polega na tym, że dana osoba czuje się niekomfortowo w swoim ciele i uważa, że ​​należy ono do innego gatunku . Wspomniany uczeń należał do grupy „furries” i utożsamiał się z „postacią zwierzęcia”, a dokładniej - wilka.

Co zrobiła szkoła? Ano, udzieliła mu pozwolenia na identyfikowanie się jako wilk. Dobrze czytacie - to nie jest żart.

Nauczyciele mają przykazane nieść uczniom pomoc stosując się do wytycznych szkockiego rządu zatytułowanych Getting It Right For Every Child (Girfec) i korzystać z „koła dobrego samopoczucia”, aby wspierać dzieci w obliczu wyzwań lub barier w nauce.

Koło dobrego samopoczucia to diagram stosowany w poradniku Girfec, który podkreśla znaczenie pomagania dzieciom w „przezwyciężaniu nierówności” i dbania o to, aby ich głos był słyszany w „decyzjach, które wpływają na ich życie, ze wsparciem, gdy jest to właściwe”.

Kierując się jego założeniami, wilczemu uczniowi zaoferowano „osobiste i bardziej szczegółowe wsparcie" ze strony „pracownika ds. dobrostanu”, jednak rada szkoły jednocześnie przyznała, że ​​„istnieje bardzo mało szczegółowych wskazówek dotyczących dysforii gatunkowej”.

Wątpliwości w tej kwestii nie ma za to neuropsycholog Tommy MacKay.

- W nauce nie istnieje coś takiego jak "dysforia gatunkowa" – powiedział w wywiadzie dla Daily Mail. - Nie jest zaskakujące, że jesteśmy tego świadkami w czasach, gdy wiele osób chce identyfikować się jako ktoś inny, niż jest - dodał.

Lekarz z praktyką kliniczną zwrócił uwagę na absurdalność całej sytuacji.

- Teraz mamy radę, która najwyraźniej akceptuje bezkrytycznie fakt, że dziecko identyfikuje się jako wilk, zamiast nakazać jej otrząśnięcie się i stawienie czoła samemu sobie, co byłoby podejściem zgodnym ze zdrowym rozsądkiem - stwierdził MacKay.

mat. Daily Mail; Toronto Sun; opr. Hałabała