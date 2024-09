Narodowy Kongres Żywieniowy: zmagamy się z epidemią nadwagi i otyłości

Zdaniem dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców Andrzeja Gantnera tej grupie należy pomóc w dokonywaniu właściwych wyborów - pokazać dzieciom, jak bilansować dietę i jaką aktywność fizyczną wybrać.

"Najwyraźniej ciągle nie wiemy, pomimo dekad badań, dlaczego wśród dzieci w przedszkolach i w młodszych klasach brakuje odpowiedniej motywacji. Zmagamy się z epidemią nadwagi, otyłości, kiedy połowa świata zmaga się z epidemią głodu" - powiedział Gantner.

Jak zauważyła dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Krystyna Gutkowska, dane statystyczne wskazują, że dzieci w Polsce należą do najszybciej tyjących w Europie. "Mają rosnące problemy z niedoborami żywieniowymi, które zwiększają ryzyko rozwoju chorób przewlekłych. Młodzież wykazuje się niedostateczną aktywnością fizyczną, co wpływa na pogarszanie ich kondycji zdrowotnej i zwiększa obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej w przyszłości" - stwierdziła.

Krystyna Gutkowska dodała, że skala nadwagi i otyłości wśród polskich dzieci co 5 lat ma wzrastać o 4 proc. "To ponad dwa razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych (…). Sama wiedza w niczym nie pomoże. Brakuje nam motywacji i dobrego nastawienia. Tutaj jest duże pole do popisu dla szkół, które nie w sposób depresjonujący kogokolwiek, ale zachęcający do tego, aby tworzyć, kształtować wzorce środowiskowe" - zaznaczyła.

Uczestnicy kongresu podkreślili, że wspólne działania organizacji samorządowych, placówek oświatowych i naukowych kształtują prozdrowotny styl życia najmłodszego pokolenia.

"Rośnie nam pokolenie, które zaczyna rozumieć, że w naszym stylu życia musi być zachowany balans. Trzeba zacząć dbać o siebie, żeby być w miarę szczęśliwym (…). Okazuje się, że mamy możliwości, ale nie mamy czasu, aby z nich skorzystać" - powiedział Andrzej Gantner.

Zauważył, że wiele osób z Pokolenia Z ma motywację. Młodzież odrzuca jednak jedną prostą rzecz - nierealne wymagania. Wypracowanie i wdrożenie modelu skutecznych działań wpisuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej diety oraz społecznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń - podsumował.

W trakcie kongresu odbyły się prelekcje specjalistów w dziedzinie dietetyki, medycyny, badań nad żywieniem i biotechnologii. Przeprowadzono także dwie debaty: "Interdyscyplinarne strategie na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży" oraz "Zdrowa przyszłość: inicjatywy producentów żywności dla dzieci i młodzieży". Zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny podejmujący niezwykle ciekawą tematykę wykorzystania plant-based food.

VIII Narodowy Kongres Żywieniowy przebiegał pod hasłem: "Partnerstwo instytucjonalne w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży". To wspólna inicjatywa Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

PAp/red.