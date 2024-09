Ścigany czerwoną notą Interpolu ukrywał się w Panamie. Wytropili go łowcy cieni

Katowicka prokuratura przedstawiła zarzuty Ryszardowi K. podejrzanemu o kierowanie grupą przestępczą handlującą prekursorami do produkcji narkotyków. Mężczyzna ścigany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany w Panamie, a następnie przekazany polskim organom ścigania.

„W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Katowicach podejrzany usłyszał zarzuty związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, której członkowie dokonywali obrotu znacznymi ilościami prekursorów w postaci efedryny, które to następnie dystrybuowali na terytorium Republiki Czeskiej osobom trudniącym się wytwarzaniem metamfetaminy. Podejrzany usłyszał również zarzut pomocnictwa do wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci metamfetaminy” – poinformowała w czwartek prok. Izabela Knapik z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Ryszarda K. poszukiwanego czerwoną notą Interpolu zatrzymano w Panamie na podstawie wniosku katowickiej prokuratury. Zatrzymanie było możliwe dzięki informacjom przekazanym policji panamskiej przez łowców cieni z CBŚP. Po przeprowadzeniu procedury ekstradycyjnej został przewieziony do Polski, w ostatnich dniach usłyszał zarzuty w katowickiej prokuraturze.

„Po przeprowadzeniu czynności z podejrzanym prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o utrzymanie i przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec Ryszarda K. Wniosek ten został uwzględniony przez sąd, który orzekł o utrzymaniu tego środka i przedłużeniu go na okres trzech miesięcy” – dodała prok. Knapik.

Zatrzymanie i zarzuty dla Ryszarda K. to efekt prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie od 2021 do 2022 r. dostarczali obywatelom Czech prekursory w postaci efedryny. Była ona wykorzystywana do produkcji znacznych ilości metamfetaminy.

W wyniku współpracy katowickiej prokuratury i czeskich organów ścigania zarzuty związane z udziałem zorganizowanej grupie przestępczej oraz w produkcji znacznych ilości substancji psychotropowych przedstawiono wcześniej trzem Polakom i Czechowi. W 2023 r. zostali oni objęci aktem oskarżenia. W ich sprawie zapadł nieprawomocny wyrok, na mocy którego zostali skazani na kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Śledczy ustalili, że na czele tej grupy stał Ryszard K., który 2021 r. uciekł z Polski i ukrywał się na terytorium Panamy.

Wytwarzanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w znacznej ilości zagrożone jest karą grzywny i karą od 3 do 20 lat więzienia. (PAP)

