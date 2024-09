Policyjny wideorejestrator nagrał drogowego recydywistę pędzącego 242 km/h

34-latek pędził na S-19 swoim Audi, mając na liczniku zawrotną prędkość 242 km/h. Dla niego piątek 13 nie był tylko pechowym przesądem. Nagrany w Polichnie przez policyjny wideorejestrator otrzymał od kraśnickiej drogówki 5 000 zł mandatu i 15 punktów karnych. Przekroczył już limit punktów i ma ich łącznie 32. Okazało się, że to kolejna taka sytuacja w wykonaniu kierowcy. Otrzymał więc zwiększony mandat za drogową recydywę.

W piątek, 13 września policjanci z kraśnickiej drogówki z grupy „Speed” zauważyli osobowe Audi pędzące ekspresówką S-19. Kierowca znacznie przekraczał dozwoloną prędkość. Pomiar wykazał 242 km/h w miejscu, gdzie przepisy pozwalały na 120 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali pirata drogowego do kontroli w Polichnie. Za kierownicą Audi siedział 34-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego.

Piątek 13. na pewno nie był dla niego szczęśliwym dniem. Kiedy policjanci prześledzili w bazach danych jego drogowe wyczyny okazało się, że mężczyzna był już karany za przekroczenie prędkości po wejściu w życie nowego taryfikatora. Ze względu na to trzymał mandat w warunkach recydywy. Oznacza to, że grzywna za przekroczenie prędkości wyniosła dwa razy więcej niż ta, która przypisana jest do tego wykroczenia. Brawurowa jazda kosztowała teraz kierowcę 5 000 złotych i 15 punktów karnych. Ponadto 34-latek przekroczył już limit punktów i ma ich łącznie 32.

Przypominamy, że od 17 września 2022 roku kierujący, którzy nagminnie popełniają najpoważniejsze wykroczenia skutkujące poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, muszą liczyć się ze znacznie wyższą grzywną. Popełnienie niektórych wykroczeń dwukrotnie w przeciągu dwóch lat skutkuje podwójną kwotą mandatu.

W tym tygodniu, w dniach 16-22 września 2024 r. trwa Europejskiego Tydzień Mobilności. Na drogach całej Europy odbywają się działania w ramach kampanii ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Organizowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (ROADPOL) i wspierana przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz redukcję liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera.

Policja/red.