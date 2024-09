Usyk zatrzymany i skuty kajdankami na krakowskim lotnisku!

Mistrz wagi ciężkiej, Oleksandr Usyk, został we wtorek zatrzymany na lotnisku w Krakowie, ale, na szczęście, szybko go wypuszczono. Co tam się stało?

Aleksander Usyk miał pecha próbując wsiąść w Krakowie do samolotu lecącego do Walencji w Hiszpanii, gdzie planował rozpocząć przygotowania do swojego grudniowego rewanżu z Tysonem Furym w Rijadzie, Arabii Saudyjskiej. Usyk oraz jego trener, Siergiej Łapin, zostali delikatnie poinformowani, że nie są zdolni do podróży. Dlaczego? Ponieważ – jak twierdzi źródło – ktoś z personelu linii lotniczej uznał, że ich kondycja nie jest „odpowiednia”.

Zgodnie z relacjami, Usyk wyjaśnił, że absolutnie nic im nie dolega, poza tym, że są nieco zmęczeni po blisko 14-godzinnej podróży z Kijowa, który, o ile dobrze pamiętacie, jest stolicą Ukrainy ogarniętej wojną. W pakiecie mieli również jazdę samochodem na dystansie 900 kilometrów. Bariera językowa? Pewnie też miała swój udział, ale Usyk, jak na twardziela przystało, uparcie twierdził, że niczego mu nie brakuje. Mimo to, skonsternowane służby zdecydowały się go zatrzymać.

Wraz z Aleksandrem Usykiem była jego żona, Kateryna, która nagrała całe to „show” i opublikowała na swoich mediach społecznościowych, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak jej mąż jest prowadzony w kajdankach. Kateryna uspokoiła wszystkich, mówiąc, że "To nic kryminalnego".

A co na temat swojego zatrzymania myśli sam mistrz wagi ciężkiej?

- Doszło do nieporozumienia. Sytuacja szybko została wyjaśniona. Dziękuję wszystkim za troskę. Ukraińskim dyplomatom dziękuję za skuteczne wsparcie. Szacunek dla polskiej policji za profesjonalizm, bez względu na wzrost, wagę, zasięg ramion i tytuły - napisał później Usyk na swoich profilach

W sprawie zatrzymania Usyka interweniowały też władze Ukrainy.

– Byłem rozczarowany takim traktowaniem naszego obywatela i mistrza – napisał prezydent Żełeński w swoim poście. – Poleciłem ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy, Andrijowi Sybihy, oraz ministrowi spraw wewnętrznych, Ihorowi Kłymence, aby natychmiast zajęli się wszystkimi szczegółami tego incydentu na lotnisku w Krakowie.

Usyk, (37 l.) to pięściarz numer jeden w rankingu ESPN pound-for-pound. Złoty medalista olimpijski z Londynu (2012) pokonał Fury’ego w maju, zostając pierwszym niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej od 2002 roku. Mówi się, że w sobotę będzie w Londynie, aby obejrzeć walkę Anthony'ego Joshui z Danielem Dubois na Wembley Stadium. Usyk pokonał Joshuę w 2021 roku, zdobywając tytuł zunifikowanego mistrza, a rok później to zwycięstwo powtórzył. W 2023 r. pokonał z kolei we Wrocławiu obecnego rywala Joshui - Daniela Dubois

opr. Hałabała