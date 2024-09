Tymczasowy areszt za brutalne pobicie i pozbawienie wzroku

Jak wynika ze wstępnych ustaleń w sprawie, pokrzywdzony 32-latek spotkał się ze sprawcami w celu wyjaśnienia kwestii finansowych. Podczas rozmowy miało dojść do nieporozumień. W pewnym momencie jeden z mężczyzn miał przyłożyć do głowy pokrzywdzonego pistolet pneumatyczny, a następnie oddać strzał. Po tym 32-latek miał być brutalnie bity. Po całym zajściu sam zgłosił się do szpitala. Jak się okazało, doznał poważnych obrażeń i stracił oko.

Nad sprawą pracowali kryminalni z KMP i KWP w Lublinie. Funkcjonariusze szybko zebrali materiały i wpadli na trop sprawców. Najpierw został zatrzymany 29-latek, który miał oddać strzał. Następnie operacyjni namierzyli drugiego z napastników – 31-letniego mieszkańca Lublina.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Tam usłyszeli zarzuty. 29-latek odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz udział w pobiciu. Mężczyzna na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 31-latek musi liczyć się z odpowiedzialnością za udział w pobiciu. Trafił pod dozór policji.

Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara do 20 lat więzienia.

KWP/red.