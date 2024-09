Uratowali dobermana z rąk oprawcy

W wyniku wspólnych działań policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz pracowników Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami odebrano psa rasy doberman, który w jednym z domów doświadczył bólu i cierpienia. Zwierzę miało liczne obrażenia na ciele, które wskazywały na przemoc fizyczną. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom pies został zabrany z niebezpiecznego środowiska i oddany pod opiekę specjalistów.

Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie w tej sprawie od przedstawiciela TOZ-u, który niezwłocznie zgłosił podejrzenie znęcania się nad zwierzęciem. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mężczyźnie odpowiedzialnemu za krzywdzenie psa, z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, co grozi karą pozbawienia wolności do trzech lat. Policjanci skierowali również wniosek do prokuratury o zastosowanie dozoru policji oraz zakazu opieki nad zwierzętami wobec podejrzanego.

To nie pierwsze takie działania szczecińskich policjantów i przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzięki ścisłej współpracy udało się już wcześniej uratować wiele zwierząt z rąk osób, które dopuściły się aktów przemocy i zaniedbania wobec bezbronnych istot. Policjanci oraz przedstawiciele TOZ-u regularnie kontrolują miejsca, gdzie może dochodzić do nadużyć wobec zwierząt, reagując natychmiast na każde zgłoszenie dotyczące podejrzenia krzywdzenia zwierząt.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o czujność i zgłaszanie przypadków znęcania się nad zwierzętami. Każdy, kto zauważy, że zwierzę jest źle traktowane, głodzone, bite lub pozostawione bez odpowiedniego schronienia, powinien natychmiast poinformować odpowiednie służby – policję, straż miejską lub lokalne organizacje prozwierzęce.

Pamiętajmy, że zwierzęta są zależne od naszej opieki i troski. Ich los często leży w naszych rękach, a reagowanie na przypadki przemocy może uratować życie i zdrowie wielu czworonogów.

KPW/red