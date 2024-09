Grupa Żabka we wspólnej akcji na rzecz oczyszczania Morza Bałtyckiego

Przedstawiciele Grupy Żabka, wraz z członkami UNEP/GRID-Warszawa i Fundacji Mare, zainicjowali 9 września br. wodowanie kosza morskiego w porcie w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie). Urządzenie, zainstalowane w ramach Programu Re:Generacja, będzie oczyszczało wody Morza Bałtyckiego ze śmieci, wspomagając tym samym utrzymanie bioróżnorodności morskiego ekosystemu. Oddany do użytku kosz morski PortBin w ciągu roku jest w stanie zebrać aż do 1,4 tony odpadów.

– Odpowiedzialność za środowisko naturalne wpisana jest na stałe w DNA Żabki. Cieszymy się, że wraz z UNEP/GRID-Warszawa oraz z Fundacją Mare możemy wspierać działania na rzecz ochrony cennego dla nas wszystkich ekosystemu Morza Bałtyckiego. Liczymy, że montaż kosza morskiego w Dziwnowie, będzie elementem zwiększającym świadomość ekologiczną na temat tego, jak we właściwy sposób postępować z odpadami pokonsumenckimi, a z drugiej strony – jak ważne jest podejmowanie działań wobec obecnych wyzwań związanych z degradacją naturalnych ekosystemów – mówiła podczas wydarzenia Marta Urbaniak, Dyrektorka Działu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Żabka Polska.

Do 1,4 tony mniej odpadów rocznie w Bałtyku

Program Re:Generacja to odpowiedź UNEP/GRID-Warszawa, ośrodka afiliowanego przy Programie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, na ogłoszenie przez ONZ lat 2021–2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. Jego celem jest pomoc w odbudowie zniszczonych ekosystemów, ale także ochrona tych, które są nadal w dobrym stanie. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy do współpracy zapraszane są instytucje związane z ochroną przyrody, ale także reprezentanci biznesu, samorządów czy lokalnych organizacji pozarządowych. Działania w Dziwnowie zrealizowano w partnerstwie z Fundacją Mare, której misją jest ochrona ekosystemów morskich.

– Szacuje się, że 66% środowisk morskich jest silnie przekształconych. Jest to powiązane z działalnością człowieka – nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych, rozwojem infrastruktury, powszechnym stosowaniem środków chemicznych, produkcją odpadów i zanieczyszczeń, a także zmianami klimatycznymi. Dlatego tak ważne są inicjatywy na rzecz ekosystemów. Na szczęście widzimy, jak z każdym rokiem rośnie ekologiczna świadomość, odpowiedzialność i zaangażowanie świata biznesu – mówiła podczas wydarzenia Emilia Jurkiewicz, Koordynatorka Programu Re:Generacja w UNEP/GRID-Warszawa.

Ufundowany przez Grupę Żabka kosz morski PortBin będzie przez najbliższe dwa lata oczyszczał wody Morza Bałtyckiego z odpadów powstałych na skutek działalności człowieka. W tym czasie administratorem kosza będzie Zarząd Portu Morskiego w Dziwnowie.

Montaż kosza pozwoli na odłowienie odpadów z basenu portowego, zanim znalazłyby się na dnie morza, gdzie uległyby rozpadowi, zanieczyszczając wody i stwarzając zagrożenie dla morskich organizmów. Ograniczenie ilości plastiku w korzystny sposób wpływa nie tylko na czystość wody, ale także wspomaga utrzymanie bioróżnorodności morskiego ekosystemu.

30-litrowy pojemnik wykonano z pochodzącego z recyklingu polietylenu, co sprawia, że jest on bardzo odporny na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Kosz jest w stanie w ciągu roku zebrać do 1,4 tony odpadów, a przy tym nie stanowi zagrożenia dla organizmów morskich – dwucentymetrowe otwory pozwalają na swobodne wpływanie i wypływanie z jego wnętrza małych ryb i krewetek.

Newseria/red.