Szefowa MEN: zmiany od 1 września to wstęp do szerszej reformy planowanej na 2026 r.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego minister edukacji Barbara Nowacka złożyła życzenia społeczności szkolnej. W liście do uczniów i nauczycieli przypomniała o zmianach, które czekają ich od 1 września. Zapowiedziała, że to wstęp do szerszej reformy planowanej na 2026 r.

Minister Nowacka opublikowała życzenia dla uczniów i uczennic; skierowała także list do dyrektorów i pracowników szkół oraz placówek, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Szefowa resortu edukacji podkreśliła, że zmiany, które dotychczas wprowadziło ministerstwo – w tym przede wszystkim uszczuplone podstawy programowe – to wstęp do reformy planowanej przez MEN na 2026 r.

"Od dziś zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli spokojniej, bardziej wnikliwie zapoznawać się z zagadnieniami poruszanymi na szkolnych zajęciach. Młodzież zyska czas na poszerzanie swoich zainteresowań czy zacieśnianie rówieśniczych relacji, a Państwo, Szanowni Rodzice, przestrzeń do budowania rodzinnych więzi" – wskazała Nowacka.

Wyraziła przekonanie, że tworzenie w szkolnej społeczności warunków do wszechstronnego rozwoju to istotny krok na drodze do zbudowania nowoczesnego, a przede wszystkim efektywnego systemu oświaty. "Szkoły tworzonej w oparciu o najwyższe standardy edukacyjne, trwałe relacje łączące kuratorów, dyrektorów, dydaktyków, rodziców, jak również dialog z instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi. Miejsca bezpiecznego, otwartego i przyjaznego; takiego, do którego chce się wracać każdego dnia" - podkreśliła szefowa MEN.

Zaprosiła uczennice i uczniów do debaty o przyszłości polskiej edukacji. "Powołanie krajowego rzecznika praw uczniowskich oraz wspólne debaty w ramach Okrągłego Stołu Uczniowskiego z pewnością uczynią Wasz głos słyszalnym w tych sprawach, które dotyczą Was bezpośrednio" - dodała minister.

Zwróciła uwagę, że kolejnym krokiem jest zapewnienie dydaktykom należnego szacunku w społeczeństwie.

"Nieustannie przyglądam się najlepszym rozwiązaniom dotyczącym pragmatyki tego szczególnego zawodu, a zwłaszcza regulacjom odnoszącym się do Państwa roli w oświacie. Poczucie satysfakcji z codziennej pracy to również godne warunki finansowe. Dlatego zapewniam, iż ustalone w styczniu 2024 roku 30- i 33-procentowe podwyżki Państwa pensji są jedynie początkiem procesu koniecznych zmian w tym obszarze" - zaznaczyła Nowacka.

Całej społeczności szkolnej życzyła "wielu inspiracji do działania, radości z osiągnięć, a ponadto odwagi w realizacji zawodowych planów oraz osobistych zamierzeń".

PAP/red.