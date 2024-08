Atak sił USA i irackich na zgrupowanie bojowników IS. Wśród zabitych przywódcy ugrupowania

Wojska USA we współdziałniu z irackimi komandosami dokonały ataku na zgrupowanie bojowników tzw. Państwa Islamskiego (IS) w Iraku.15 osób uważanych za bojowników i przywódców IS poniosło śmierć, rannych zostało 7 żołnierzy USA - poinformowało w sobotę Centralne Dowództwo Sił USA (CENTCOM).