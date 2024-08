Nowy rozkład jazdy na kolei od 1 września, a w nim m.in. krótsze czasy przejazdów i nowe przystanki

W nowym kolejowym rozkładzie jazdy, który zacznie obowiązywać 1 września, zaplanowano m.in. krótsze czasy przejazdów. Z Poznania do Warszawy przejedziemy pociągiem w 2 godz. 18 min., z Krakowa do Bochni w ok. 22 min., a podróż z Warszawy do Szczecina potrwa 4 godz. 32 min.

Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, wraz z jesienną korektą wprowadzone zostaną połączenia pilotażowe jak Warszawa - Białystok. Ponadto pasażerowie wsiądą do pociągów z nowych przystanków: w Koszalinie, Grudziądzu, Łodzi, Głownie, Lutoryżu i Strzelcach Świdnickich.

Jak poinformowało PKP Intercity, od września w rozkładzie jazdy przewoźnika pojawi się nowe połączenie Warszawa – Szczecin, przez Poznań. Będzie to pociąg Sedina, który trasę ze stolicy do Szczecina pokona w rekordowym czasie 4 godz. 32 min, czyli o około pół godziny krócej niż obecnie najszybciej kursujący skład. Połączenie to zapewni też krótszy czas podróży do Warszawy z Poznania – 2 godz. 18 min. Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa – Poznań – Szczecin będzie miał także pociąg Chrobry.

Kolejna nowość w jesiennym rozkładzie jazdy to połączenie pociągiem Lech z Warszawy do Wrocławia. Pociąg kursować będzie przez Poznań, a podróż między stolicami województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego ma trwać 1 godz. 18 min.

Nowy pociąg Esperanto relacji Łódź – Białystok zatrzyma się tylko w stolicy. Dzięki temu podróż ze stacji Łódź Widzew do Warszawy Zachodniej wyniesie 58 min, a z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej – 1 godz. 12 min. Rekordowy czas przejazdu ma zostać osiągnięty na odcinku Warszawa – Białystok – 1 godz. 38 min.

Bezpośrednie szybkie połączenie z Warszawy do Białegostoku obsługiwane będzie pociągiem typu Dart. W nowym rozkładzie utrzymane zostaną trzy pary bezpośrednich połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Trójmiasta, bez zatrzymań po drodze. Trasę z centrum stolicy do stacji Gdańsk Główny pociągi te pokonają w czasie 2 godz. 25 min. Pociągi zostały wdrożone na wakacje, jednak ze względu na duże zainteresowanie zostaną w rozkładzie jazdy co najmniej do połowy grudnia.

Jak przypomniało PKP Intercity, przywrócona została przepustowość stacji Warszawa Centralna oraz linii średnicowej w aglomeracji warszawskiej (Warszawa Centralna – Warszawa Zachodnia), co oznacza, że wszystkie pociągi dalekobieżne zatrzymają się w centrum Warszawy. Jedynie pociąg Łokietek (Kraków Główny - Warszawa Wschodnia) w okresie 21 października – 8 listopada będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska.

Od września do końca roku zarządca infrastruktury będzie prowadził prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, co spowoduje ograniczenie prędkości pociągów do 160 km/h z 200 km/h. Z tego powodu pociągi jadące na trasie Warszawa – Kraków – Warszawa oraz Warszawa – Katowice – Warszawa mogą mieć wydłużony czas przejazdu od 11 min. do 23 min.

PKP Intercity poinformowało, że w okresie wprowadzania jesiennej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów na 15 największych dworcach w Polsce będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki czy znaleźć odpowiedni peron.

Z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że od 1 września lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe przystanki Koszalin Politechnika oraz Koszalin Wschodni. Do pociągów pasażerowie wsiądą także z nowego przystanku Grudziądz Rządz, Łódź Zarzew oraz Głowno Północne. Na Podkarpaciu oddany zostanie do użytkowania nowy przystanek w Lutoryżu, wybudowany na linii nr 106 Rzeszów – Jasło. Z kolei na Dolnym Śląsku pociągi zatrzymają się na przystanku Strzelce Świdnickie (linia kolejowa Wrocław – Świdnica). Będzie on obsługiwany na żądanie.

Zarządca kolejowej infrastruktury przekazał też, że w związku z rozpoczęciem inwestycji w Katowicach, od 1 września ruch pociągów przez główną stację w mieście będzie utrzymany, jednak zakres robót wymaga wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy. Część składów będzie kursować trasami zmienionymi, część w skróconych relacjach. Dziewięć pociągów PKP Intercity będzie mieć postój na stacji Katowice Ligota z pominięciem stacji Katowice. W wybranych terminach za część pociągów nocnych regionalnych zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa (ZKA).

W woj. zachodniopomorskim, w związku z pracami utrzymaniowymi na odcinku Szczecinek – Białogard, wprowadzona będzie ZKA. Pięć par pociągów PKP Intercity będzie kursować trasą przez stację Stargard ze zmianą kierunku. Wszystkie zmiany zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy pociągów.

Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 1 września do 9 listopada.

PAP/red.