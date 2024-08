Jedno orzeczenie lekarskie wystarczy do przerwania ciąży! Nowe wytyczne wzbudzają kontrowersje

W piątek Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła nowe wytyczne dla szpitali i lekarzy dotyczące procedury przerwania ciąży. Wytyczne mają na celu jasne określenie, że jedno orzeczenie lekarskie stwierdzające zagrożenie zdrowia kobiety, w tym zaświadczenie od lekarza psychiatry, wystarcza do przeprowadzenia aborcji. Minister podkreśliła, że obecnie zasada ta jest często ignorowana.

"Skoro nie możemy zmienić prawa, zmieniamy realia" – mówiła premier, komentując dostęp do legalnej aborcji.

Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Położniczego wyraził satysfakcję z dostrzeżenia problemu przez rządzących. "Idziemy we właściwym kierunku, normalizując sytuację, która jest dużym problemem dla kobiet oraz lekarzy" – stwierdził prof. Sieroszewski.

Ekspert zauważył, że wytyczne są istotne zwłaszcza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zawiesił stosowanie przesłanki dotyczącej wad płodu. Wskazał, że kobiety w ciąży patologicznej, z płodem z wadą letalną, są obecnie najbardziej potrzebującą wsparcia grupą, często zmagającą się z zaburzeniami psychicznymi.

Prof. Sieroszewski zaznaczył, że możliwość przerwania ciąży z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu jest kwestią medyczną, nie światopoglądową. Podkreślił także, że za niezgodne z ustawą przerwanie ciąży grozi do ośmiu lat więzienia.

Nowe wytyczne skierowane są do dyrektorów szpitali, ordynatorów i kierowników oddziałów. Podkreślają, że zagrożenie życia lub zdrowia kobiety stanowi wystarczającą przesłankę do przeprowadzenia aborcji, a katalog wskazań do tego nie jest zamknięty. Przepisy uwzględniają zarówno zagrożenie fizyczne, jak i psychiczne.