Epidemia polio w Strefie Gazy. Od niedzieli czasowe wstrzymanie walk

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że od niedzieli na terenie Strefy Gazy będą obowiązywały czasowe przerwy w walkach Izraela z Hamasem, by można było w bezpieczny sposób zaszczepić dzieci przeciwko polio. WHO chce zaszczepić przeciwko tej chorobie ok. 640 tys. dzieci.

Uzgodniono, że kampania szczepień rozpocznie się w niedzielę 1 września od trzydniowej akcji w centralnej części Stref Gazy - powiedział przedstawiciel WHO na terytoria palestyńskie Rik Peeperkorn. Jak dodał, kolejne trzydniowe przerwy w walkach obejmą następnie południową, a później północną część Gazy. Każdego dnia walki mają być wstrzymywane na 9 godzin, między 6 rano a 15 - przekazał Peeperkorn.

Jak zaznaczył, nie jest to "idealne rozwiązanie", ale jest to obecnie "jedyny możliwy do wykonania plan". Przedstawiciel WHO uzupełnił, że być może konieczne będzie przedłużenie zawieszenia walk o kolejne dni, by zaszczepić wszystkie dzieci.

WHO oraz UNICEF zaapelowały w połowie sierpnia do wszystkich stron konfliktu o wstrzymanie walk i przeprowadzenie szczepień. Wcześniej w Strefie Gazy zdiagnozowano pierwsze od 25 lat zachorowanie na polio. Infekcję wykryto u 10-miesięcznego dziecka, które jest częściowo sparaliżowane, ale jego stan pozostaje stabilny. Podejrzewa się, że doszło już do innych zakażeń. Wirusa polio na terenie Strefy Gazy wykryto też w ściekach. Alarmowano, że wybuch epidemii tej choroby miałby katastrofalne skutki nie tylko na Gazy, ale i całego regionu.

Władze Izraela sygnalizowały wcześniej, że są gotowe na czasowe wstrzymanie walk, ale nie na pełen rozejm. Według mediów tymczasowy rozejm humanitarny popierał także Hamas, a na jego zawarcie naciskały również USA.

Przeznaczonej na szczepienia przerwy w walkach nie należy mylić z negocjowanym od wielu miesięcy zawieszeniem broni, które przewiduje także wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich jeńców. Mimo nacisków USA, które chcą jak najszybszego przyjęcia tego porozumienia, prowadzone przez pośredników negocjacje między Izraelem a Hamasem są w impasie.

Strefa Gazy jest zrujnowana przez trwającą od ponad 10 miesięcy wojnę. Panuje tam kryzys humanitarny na wielką skalę, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Infrastruktura medyczna jest zniszczona, podobnie jak systemy wodno-kanalizacyjne, co sprzyja rozwojowi chorób zakaźnych.

Polio, zwane również chorobą Heinego-Medina, jest wywoływane przez przenoszony drogą fekalno-oralną wirus i może prowadzić do paraliżu, niepełnosprawności lub śmierci. Dzięki szczepionkom choroba została wyeliminowana w większości państw świata.

