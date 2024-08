Deputowany i pułkownik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Roman Kostenko powiedział włoskiemu dziennikowi „La Stampa” w czwartek, że jego kraj otrzymuje z Zachodu „starą broń” do wykorzystania w wojnie obronnej z Rosją. Dodał, że samoloty „F-16 nie mają wielkiej jakości w porównaniu z rosyjskimi myśliwcami".

W rozmowie z turyńską gazetą Kostenko, który jest sekretarzem parlamentarnego komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu, stwierdził: „Ukraina wzięła sprawy w swoje ręce przełamując (linie obronne) Rosjan tam, gdzie nie mieli dużo żołnierzy”.

Jego zdaniem wojska ukraińskie mają możliwość zrobienia dalszych postępów w trwającej od 6 sierpnia operacji na terytorium Rosji.

Jeden z najbardziej znanych ukraińskich wojskowych i parlamentarzystów zaznaczył, że tylko prezydent Wołodymyr Zełenski i naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski oraz dwie czy trzy inne osoby „znają definitywne cele”.

“Ale mogę powiedzieć, że ataki w Rosji będą kontynuowane, przynoszą korzyści. Im więcej terytorium wroga kontrolujemy, tym większe mamy szanse na wygranie wojny” - dodał Kostenko.

“Wkroczenie na rosyjskie ziemie pozwoliło odwrócić uwagę wroga od strategicznych punktów naszego terytorium i bardziej taktycznie atakować. Udaje nam się to bardzo dobrze, jak wszyscy mogą zobaczyć” - oświadczył pułkownik.

Zaznaczył, że celem jest także Kurska Elektrownia Atomowa w Kurczatowie. „Ale jeszcze tam nie dotarliśmy” - zastrzegł. “Jeśli uda nam się przejąć kontrolę nad rosyjskimi elektrowniami atomowymi, jak oni nad Zaporoską Elektrownią Jądrowa, byłby to remis w przebiegu wojny” - powiedział.

Kostenko położył nacisk na to, że „problemem jest broń”.

„Mamy 40-50 procent tego, co konieczne. Przykładem są haubice: mamy ich tak mało, że musimy je ciągle przenosić z jednego punktu do drugiego. Także (systemy) HIMARS nam nie wystarczają. Zachód nie dostarcza nam bardzo innowacyjnej broni, ale starą, która nie daje nam możliwości, by odpowiedzieć. F-16 nie mają wielkiej jakości w porównaniu z rosyjskimi myśliwcami. Nie mamy tu równowagi" - stwierdził deputowany Kostenko.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

