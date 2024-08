Paralimpiada - prezydent Francji Macron otworzył igrzyska w Paryżu

O godz. 22.38 na Placu Zgody we francuskiej stolicy prezydent Macron ogłosił rozpoczęcie XVII Letnich Igrzysk Paralimpijskich. Szesnaście dni wcześniej zakończyły się igrzyska olimpijskie w Paryżu.

"Ogłaszam otwarcie igrzysk paraolimpijskich Paryż 2024" – powiedział prezydent Macron.

Przygotowana przez dyrektora artystycznego Thomasa Jolly'ego ceremonia otwarcia - podobnie jak było w przypadku zmagań olimpijczyków - odbyła się poza stadionem. Tym razem parada sportowców miała miejsce na Polach Elizejskich, natomiast wielki finał na Placu Zgody.

"Drodzy sportowcy, witajcie w kraju miłości i rewolucji. Bądźcie pewni, że tego wieczoru nie będzie szturmu na Bastylię, nie będzie gilotyny, ponieważ rozpoczyna się najpiękniejsza z rewolucji - rewolucja paralimpijska. Witamy na igrzyskach paralimpijskich Paryż 2024. Kiedy rozpocznie się rywalizacja, nie będziemy widzieć kobiet czy mężczyzn z niepełnosprawnościami, będziemy widzieć was - mistrzów" - zwrócił się do zawodników przewodniczący komitetu organizacyjnego Tony Estanguet.

"Witam na najbardziej przełomowym wydarzeniu sportowym na świecie! W Paryżu będziemy świętować to, co nas wyróżnia. To będzie 11 dni wielkiego sportu" - dodał przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) Andrew Parsons.

Flagę paralimpijską wniósł Brytyjczyk John McFall, pierwszy niepełnosprawny astronauta, medalista paralimpijski w biegu na 100 m. Uroczystego zapalenia znicza olimpijskiego dokonało wspólnie pięciu francuskich paralimpijczyków.

W reprezentacji Polski znalazło się 84 sportowców - 41 kobiet i 43 mężczyzn. Dziewięcioro wystartuje ze wsparciem asystenta, pilota lub przewodnika. Biało-czerwoni rywalizować będą w 15 dyscyplinach. Chorążymi podczas ceremonii otwarcia byli Lucyna Kornobys, dwukrotna wicemistrzyni paraolimpijska, mistrzyni świata i Europy w pchnięciu kulą, która od 2011 roku nie schodzi z podium najważniejszych imprez, oraz skaczący wzwyż Maciej Lepiato, rekordzista świata, który z trzech poprzednich igrzysk wrócił z medalem, z czego dwukrotnie złotym.

W programie paralimpiady są: futbol słabowidzących, badminton, bocce, łucznictwo, ujeżdżenie, podnoszenie ciężarów, goallball, judo, kajakarstwo, lekkoatletyka, kolarstwo, koszykówka na wózkach, szermierka na wózkach, rugby na wózkach, tenis na wózkach, wioślarstwo, pływanie, siatkówka na siedząco, strzelectwo, taekwondo, tenis stołowy oraz triathlon.

W zmaganiach paraolimpijskich, które zakończą się 8 września, w sumie ma wziąć udział ok. 4 400 zawodników, w tym 88 Rosjan i ośmiu Białorusinów pod neutralną flagą, chociaż nie pojawili się oni na ceremonii otwarcia. Sportowcy z tych krajów ze względu na ich inwazję na Ukrainę musieli spełnić wymogi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, by móc wziąć udział w igrzyskach. Były to te same kryteria jak w przypadku olimpijczyków.

Zawodnicy ze 168 państw w stolicy Francji będą walczyć o 549 kompletów medali w 22 dyscyplinach.

Trzy lata temu w Tokio polska ekipa zdobyła 24 medale - siedem złotych, sześć srebrnych i 11 brązowych, co dało 17. miejsce w klasyfikacji krajów.

