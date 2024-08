Lekcje religii jednym z tematów spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze

W komunikacie przekazanym przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski poinformowano, że głównymi tematami spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych, które odbyło się we wtorek na Jasnej Górze, były lekcje religii w szkole, inicjatywy związane z Rokiem Jubileuszowym 2025 oraz sprawy ochrony dzieci i młodzieży w związku z wejściem w życie kluczowych przepisów tzw. Ustawy Kamilka.

"Konferencja Episkopatu Polski dużo miejsca, w swojej pierwszej części spotkania, poświęciła tematowi lekcji religii" - przekazał przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial. Zapewnił o otwartości na dialog, ale "zawsze z poszanowaniem prawa".

Bp Osial zaznaczył, że lekcje religii to nie jest wyłącznie przekaz treści ściśle związanych z wiarą, "ale to jest też wielkie dzieło wychowawcze". "Te treści religijne pomagają w wychowaniu człowieka do wartości, kształtowaniu charakterów, sumień, osobowości, w przezwyciężaniu różnych trudności" - wskazał.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP podziękował rodzicom, którzy posyłają swoje dzieci na lekcje religii. Podziękował rodzicom także za to, "że chcą wychowywać dzieci we własnej wierze".

Bp Osial przypomniał, że 8 września rozpocznie się XIV Tydzień Wychowania pod hasłem "Wychowujmy razem". Odnosząc się do tego tematu, hierarcha zachęcił, by "wychowywać razem – jako rodzina, jako szkoła i jako Kościół".

Lipcowe rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania lekcji religii zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

Zadowolenie z tej decyzji wyraził rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. "Biskupi są bardzo zadowoleni, że złożona przez nich petycja do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego nabrała dalszego biegu formalnego. Przekazanie bowiem petycji przez Panią Prezes do Trybunału Konstytucyjnego jest koniecznym etapem, by nasze postulaty wstrzymania zmiany zaproponowanej przez Panią Minister mogły rzeczywiście stać się faktem" - powiedział ks. Gęsiak, cytowany w komunikacie KEP.

Rzecznik Episkopatu przyznał, że podczas spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych hierarchowie podkreślali, że rozporządzenie MEN "jest krzywdzące i dyskryminujące dla dzieci i młodzieży".

Dwie petycje z prośbą, żeby I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie ministra złożyły 22 sierpnia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna.

Według autorów petycji, przy wydaniu rozporządzenia przez ministra edukacji ograniczono się do umożliwienia przedstawicielom zainteresowanych Kościołów i innych związków wyrażenia opinii, podczas gdy art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wymaga od właściwego ministra, aby wydając rozporządzenie określające warunki i sposób organizowania nauki religii, działał "w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych".

I prezes SN zarzuciła rozporządzeniu z 26 lipca br. m.in. naruszenie zasady "konsensualnego sposobu regulowania relacji między państwem a Kościołami" oraz uniemożliwienie "nauczania religii w sposób określony programem nauczania tego przedmiotu" w związku ze stworzeniem podstaw do organizowania nauki religii w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

Jednocześnie I prezes SN z uwagi na to, że zaskarżone rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2024 r. zwróciła się do TK o zabezpieczenie poprzez zawieszenie stosowania tego rozporządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem 26 lipca br., które miało wejść w życie 1 września 2024 r., dyrektor szkoły może połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów, z osobami z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmioro dzieci. Rozporządzenie wprowadza jednocześnie zasadę, zgodnie z którą uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę obejmującą uczniów klas I–III albo klas IV–VI lub klas VII i VIII.

PAP/red