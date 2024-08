Misja Polaris Dawn. Astronauci wykonają pierwszy komercyjny spacer kosmiczny w historii

W misji weźmie udział czworo astronautów: miliarder i przedsiębiorca Jared Issacman, który pełni rolę dowódcy; emerytowany podpułkownik Sił Powietrznych USA Scott "Kidd" Poteet oraz dwie inżynierki Sarah Gillis oraz Anna Menon – oficerka medyczna.

Podczas pięciodniowej misji Polaris Down załoga ma w planach przeprowadzenie 36 eksperymentów i badań naukowych, w tym m.in. wykona zdjęcia mózgów astronautów metodą rezonansu magnetycznego oraz podejmie próbę wykonania zdjęć rentgenowskich bez użycia aparatu, wykorzystując naturalne strumienie promieniowania rozchodzące się w przestrzeni kosmicznej.

Trzeciego dnia lotu Issacman i Gillis wykonają pierwszy komercyjny spacer kosmiczny w historii, na wysokości ok. 700 km nad Ziemią. Będzie to także test nowych kombinezonów wyjściowych EVA SpaceX. Hełm, wydrukowany w 3D, zawiera dodatkowy daszek, wyświetlacz przezierny (HUD) oraz kamery, dostarczające informacji o ciśnieniu, temperaturze i wilgotności względnej skafandra. Zastosowano także nowy materiał izolujący termicznie.

Mimo że spacerować w kosmosie będzie tylko para astronautów, to cała załoga musi założyć skafandry. Wiąże się to z tym, że kapsuła Crew Dragon nie ma śluzy powietrznej, więc jej wnętrze będzie narażone na działanie kosmicznej próżni. W ubiegłym tygodniu podczas konferencji prasowej Issacman zapowiedział, że cała operacja zajmie ok. dwóch godzin.

Astronauci w planach mają także przetestowanie przesyłanie komunikatów za pomocą impulsów laserowych, zamiast sygnałów radiowych, między kapsułą Crew Dragon a konstelacją satelitów Starlink firmy SpaceX .

Misja Polaris Down ma ustanowić nowy rekord wysokości dla kapsuły załogowej na orbicie okołoziemskiej osiągając 1400 km. Najwyższą do tej pory misję okołoziemską przeprowadzili astronauci NASA Richard Gordon i Charles Conrad z Gemini 11 w 1966 r., osiągając wysokość 1369 km.

Dla trojga astronautów będzie to dziewiczy lot. Issacman odbył komercyjny lot w 2021 r. jako dowódcą Inspiration4, pierwszej na świecie całkowicie cywilnej misji kosmicznej.

Jak informuje na swojej stronie SpaceX start misji Polarsi Dawn planowany jest na wtorek o godz. 3:38 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 9:38 rano czasu polskiego). Podano także dwie dodatkowe godziny startu: 5:23 i 7:09 czasu lokalnego. Zastrzeżono, że w razie potrzeby start może także odbyć się w środę w tych samych godzinach.

Polaris Dawn jest pierwszym z lotów z trzech zaplanowanych przez SpaceX, które mają na celu przetestowanie technologii wykorzystanej w lotach załogowych.

