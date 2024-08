Twórca Telegramu, Pavel Durov, zatrzymany w Paryżu

Zatrzymanie po lądowaniu prywatnym samolotem

39-letni Durov, przebywający w towarzystwie ochroniarza oraz kobiety, został zatrzymany zaraz po wylądowaniu jego prywatnego samolotu. Zgodnie z doniesieniami mediów, zatrzymanie było częścią wstępnego dochodzenia, które doprowadziło do wydania francuskiego nakazu aresztowania. Co więcej, Durov znalazł się na liście osób poszukiwanych przez francuskie władze, a jego podróż z Azerbejdżanu do Francji okazała się fatalnym w skutkach błędem.

Tajemnicze powody zatrzymania

Mimo że oficjalne powody zatrzymania nie zostały jeszcze ujawnione, źródła francuskiego kanału TF1 sugerują, że Durov jest oskarżany o odmowę współpracy w śledztwach dotyczących różnych przestępstw popełnianych za pośrednictwem Telegramu. Wśród oskarżeń pojawiają się m.in. zarzuty dotyczące handlu narkotykami, rozpowszechniania materiałów pedofilskich oraz oszustw, do których miało dochodzić z powodu braku odpowiedniej moderacji na platformie.

Durov pod kluczem, czekają go poważne zarzuty

Według francuskich źródeł, Pavel Durov został już umieszczony w izolatce, a jego proces sądowy ma rozpocząć się w najbliższym czasie. Twórca Telegramu może usłyszeć poważne zarzuty, w tym związane z terroryzmem, handlem narkotykami, praniem pieniędzy i rozpowszechnianiem nielegalnych materiałów. Francuskie służby podejrzewają, że Durov mógłby próbować ucieczki, dlatego jego dalsze przetrzymywanie w areszcie wydaje się nieuniknione.

Międzynarodowe konsekwencje zatrzymania

Zatrzymanie Pavla Durova może wywołać międzynarodowy skandal i zmusić inne kraje europejskie do zaostrzenia regulacji dotyczących Telegramu, zwłaszcza w kontekście walki z przestępczością i terroryzmem. Platforma ta od dawna znajduje się na celowniku służb bezpieczeństwa na całym świecie ze względu na swoją popularność wśród organizacji przestępczych.

Pavel Durov, który unikał podróży do Europy, wiedząc o swoim statusie "persony non grata", tym razem popełnił błąd, lądując we Francji. Teraz, jako obywatel tego kraju, stanie przed sądem, gdzie może grozić mu nawet do 20 lat więzienia.