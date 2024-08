W Polsce prowadzimy badanie pierwszej szczepionki na raka płuca; trwa rekrutacja pacjentów

W Polsce trwa badanie kliniczne nad skutecznością pierwszej szczepionki na raka płuca – potwierdził PAP onkolog prof. Dariusz M. Kowalski z Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie. To obiecująca metoda, a pacjenci wciąż mogą się zgłaszać do badania klinicznego - dodał.

„Do badania klinicznego szczepionki mRNA na niedrobnokomórkowego raka płuca kwalifikowani są chorzy po zabiegu operacyjnym radykalnym (tacy, którzy mają szansę na wyleczenie trwałe nowotworu – PAP)” – zaznaczył w rozmowie z PAP kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie, sekretarz generalny Polskiej Grupy Raka Płuca prof. Dariusz M. Kowalski.

Następnie, jeżeli badanie wycinka pobranego z guza potwierdzi określony stopień klinicznego zaawansowania choroby, to pacjent otrzymuje, tak jak dotychczas, chemioterapię uzupełniającą - tłumaczył onkolog. „W tym czasie tkanka nowotworowa jest wysyłana do USA, gdzie w laboratorium identyfikowane jest kilkadziesiąt genów, które są odpowiedzialne za rozwój raka płuca u danego pacjenta” – dodał prof. Kowalski.

Na tej podstawie opracowywana jest szczepionka mRNA – indywidualnie dla każdego chorego – która ma wytrenować układ odporności pacjenta do rozpoznawania komórek raka płuca i zniszczenia ich. Chodzi o to, by zapobiegać nawrotom choroby nowotworowej w przyszłości.

„Pacjent dostaje szczepionkę w ramach terapii uzupełniającej i dodatkowo jeszcze lek immunokompetentny (czyli immunoterapię). To rzeczywiście leczenie +szyte na miarę+, spersonalizowane” – podkreślił prof. Kowalski. W przypadku szczepionek mRNA na COVID-19 preparaty uwzględniające konkretny wariant koronawirusa były jednakowe dla wszystkich - zaznaczył.

W Polsce badanie skuteczności szczepionki mRNA u chorych z rakiem płuca jest prowadzone w Klinice Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej NIO-PIB w Warszawie. Takie samo badanie dla chorych na czerniaka prowadzi Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków NIO-PIB.

„Wciąż trwa rekrutacja do badania pacjentów z rakiem płuca, u których możliwe jest operacyjne leczenie nowotworu i którzy spełniają kryteria kwalifikacji. To bardzo obiecująca metoda i chociaż jest za wcześnie, by podawać konkrety, to wstępne wyniki są bardzo zachęcające” – ocenił specjalista.

Dodał, że w przyszłości planowane jest też badanie kliniczne u chorych w stadium przerzutowym raka.

Polska jest jednym z siedmiu krajów – oprócz Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Turcji i USA - w których prowadzone jest badanie skuteczności szczepionki mRNA u pacjentów z rakiem płuca.

W ostatni wtorek – jak podał „The Guardian” – szczepionkę otrzymał pierwszy pacjent w Wielkiej Brytanii. Jest nim 67-letni Polak, Janusz Racz.

PAP/red.