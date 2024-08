Darmowa aborcja i wazektomia dla wyborców Kamali Harris

Tak, drogi czytelniku, dobrze słyszysz. Zapomnij o politycznych przemówieniach – to już przeszłość! Przyszłość należy do mobilnych klinik, które jak współczesne objazdowe cyrki, oferują coś więcej niż popcorn i watę cukrową. W tym przypadku, Planned Parenthood oferuje spektakl z prawdziwego zdarzenia: wazektomia bez kolejki i aborcja na życzenie – wszystko to za darmo i bez konieczności umawiania się na wizytę! A jakże, każdy ma prawo do wolności wyboru, prawda?

W czasach, kiedy prawo do życia staje się kwestią sporną, Demokraci zdecydowali, że jedyną odpowiedzią na przyszłość jest wyprzedzenie jej i zrobienie tego z uśmiechem. Trudno się dziwić, że wszystkie dostępne terminy na te zabiegi są już zajęte. W końcu, kto by nie chciał połączyć przyjemnego z pożytecznym, świętując polityczną koronkę i jednocześnie załatwiając tak osobiste sprawy?

Ale czy to nie jest przypadkiem promocja antycywilizacji? Demokratyczny Konwent może w tym roku zyskać miano najbardziej innowacyjnego wydarzenia w historii, przynajmniej jeśli chodzi o redefiniowanie podstawowych wartości.

Czyżbyśmy na naszych oczach oglądali zanik cywilizacji, którą kiedyś nazywaliśmy "normalną"? W Chicago tego lata odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna: tak, ale za darmo.

* przypomnijmy: kandydatką Partii Demokratycznej w jesiennym wyścigu o fotel prezydenta USA jest Kamala Harris.

mat. "X"; foxnews.com; timesofindia.com; opr. Hałabała