W niedzielę pięć osób zginęło w wypadkach drogowych, jedna osoba utonęła

Policja na mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym przekazała, że w niedzielę w trzech wypadkach zginęło pięć osób. Wśród ofiar znalazło się trzech pasażerów i dwóch kierowców. Wypadki miały miejsce w województwach: zachodnio-pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

Od początku wakacji policja odnotowała 306 wypadków śmiertelnych.

W opublikowanym w poniedziałek raporcie dobowym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o jednej osobie, która utonęła w niedzielę. Zdarzenie miało miejsce w w Nieporęcie (województwo mazowieckie).

Od 1 kwietnia 2024 roku Komenda Główna Policji odnotowała 244 utonięcia.

RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.

PAP/red.