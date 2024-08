Prognoza pogody na 18 sierpnia

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W niedzielę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze,lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 40 mm, na południu lokalnie do 55 mm. Temperatura maksymalna na ogół od 27°C do 31°C; chłodniej na północnym zachodzie kraju i w rejonach podgórskich Karpat od 23°C do 26°C, a nad samym morzem od 20°C do 23°C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych, tylko na wybrzeżu i Pomorzu okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni. Porywy wiatru w czasie burz około 70 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum i na wschodzie miejscami również burze. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura minimalna na zachodzie i w rejonach podgórskich od 13°C do 17°C, na pozostałym obszarze od 18°C do 21°C. Wiatr na zachodzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, nad morzem lokalnie północny, we wschodniej połowie kraju słaby, południowy. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

PAP/red.