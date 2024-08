Użytkownicy BLIKa aktywowali usługę zbliżeniową niemal 3 mln razy

Polski Standard Płatności podał, że użytkownicy Blika zbliżeniowego aktywowali tę usługę blisko 3 mln razy. Dodano, że skorzystano z niej w 152 krajach. Zbliżeniowy Blik został udostępniony w 2021 r.

PSP przekazał, że w 2023 roku najwięcej transakcji zbliżeniowych Blikiem zrealizowano w lipcu i sierpniu - w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku odnotowano wzrost odpowiednio o 168 proc. i 150 proc. Dodatkowo, w czerwcu br. liczba płatności zbliżeniowych zrealizowanych za pomocą Blika była o 108 proc. wyższa niż w czerwcu 2023 roku.

Ponadto, z danych Polskiego Standardu Płatności wynika, że w ubiegłym roku 35 proc. transakcji Blikiem zbliżeniowym za granicą zostało wykonanych w miesiącach wakacyjnych od czerwca do sierpnia.

W informacji podkreślono, że w 2023 roku najwięcej płatności zbliżeniowych Blikiem za granicą miało miejsce 15 sierpnia. "Liczba ta rośnie każdego roku, co jest dowodem na zadowolenie użytkowników z tej formy płatności" - zaznaczono.

Polski Standard Płatności poinformował w maju, że w pierwszym kwartale 2024 r. odnotowano 518 mln transakcji wykonanych Blikiem. Liczba ta była o 39 proc. wyższa niż w analogicznym kwartale 2023 r.

51,1 proc. wszystkich transakcji w I kw. br. zostało wykonanych w kanale e-commerce, a 25,5 proc. w kanale P2P (przelewy od jednej osoby do drugiej). 12,7 proc. transakcji Blikiem wykonano w terminalach płatniczych z użyciem kodu, 7,6 proc. bezdotykowo, a 3,1 proc. - w bankomatach.

Wskazano wtedy również, że łączna wartość transakcji Blikiem (we wszystkich kanałach ogółem) wyniosła w pierwszych trzech miesiącach br. 73,9 mld zł, co stanowi wzrost o 48 proc. rok do roku. W pierwszym kwartale br. użytkownicy wykonywali średnio 5,7 mln transakcji dziennie, a rekordowego dnia odnotowano 8,9 mln płatności. Średnia kwota jednej transakcji wynosiła 143 zł.

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

PAP/red.