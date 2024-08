Koszmar! Ośmiu mężczyzn oskarżonych o brutalny zbiorowy gwałt na brytyjskiej nastolatce

Zbrodnia nagrana na telefonach

Podejrzani, w tym jeden Szwajcar i siedmiu obywateli Francji, mieli nie tylko dopuścić się brutalnej napaści na tle seksualnym, ale także nagrywać swoje bestialskie czyny na telefonach komórkowych. Te szokujące materiały zostały później opublikowane w mediach społecznościowych, co stanowi kolejny dowód ich bezwzględności.

Zarzuty i szczegóły zbrodni

Zarzuty są poważne – pięciu mężczyzn oskarżono o gwałt, a trzech o napaść seksualną. Jak wynika z dokumentów sądowych, grupa miała rozebrać ofiarę do naga, bić ją, pluć na nią oraz obrażać. Okrucieństwo tych czynów jest wstrząsające, a dodatkowo oskarżeni postanowili uwiecznić je na trwającym 30 minut filmie, który następnie udostępnili w sieci.

Śledztwo i aresztowania

Hiszpańska policja działała szybko, zatrzymując wszystkich podejrzanych, którzy obecnie przebywają w więzieniu, zarówno na Majorce, jak i na kontynencie hiszpańskim. Zatrzymani są w wieku od 18 do 26 lat, a ich uwięzienie potrwa do czasu rozprawy sądowej. Policja ustaliła, że choć mężczyźni nie znali się wcześniej, to niektórzy zostali zachęceni przez innych do udziału w gwałcie. Jeden z nich miał nawet wyjść na korytarz hotelowy, by nawoływać innych do "uprawiania seksu z półprzytomną kobietą".

Międzynarodowy zasięg śledztwa

Zatrzymania miały miejsce nie tylko na Majorce, ale także we Francji, gdzie dwóch podejrzanych wpadło w ręce policji. Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany po tym, jak ukradł telefon swojej ofierze. Teraz wszyscy będą musieli stawić czoła poważnym zarzutom przed sądem.

To dramatyczne wydarzenie wstrząsnęło opinią publiczną, a także rzuciło cień na popularną wśród turystów wyspę. Proces sądowy zapowiada się na jeden z najgłośniejszych w ostatnim czasie, a świat z napięciem będzie śledził jego przebieg.