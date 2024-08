George Clooney wciąż żywi urazę do znanego reżysera. Chodzi o bójkę na planie filmowym

W wywiadzie George Clooney wrócił wspomnieniami do pracy nad komediodramatem wojennym „Złoto pustyni” z 1999 r. Choć od premiery minęło już ćwierć wieku, dwukrotny zdobywca Oscara nadal ma pretensje do reżysera produkcji Davida O. Russella, z którym wdał się w bójkę na planie zdjęciowym.

George Clooney i Brad Pitt pojawili się razem na okładce wrześniowego numeru amerykańskiej edycji magazynu „GQ”. We wspólnym wywiadzie panowie podzielili się przemyśleniami na temat swoich błyskotliwych karier w Hollywood oraz zdradzili, jakie wnioski wyciągnęli z trudnych doświadczeń, z którymi przyszło im się zmierzyć podczas wieloletniej pracy w branży rozrywkowej. Dla 63-letniego gwiazdora takich produkcji, jak „Ostry dyżur”, „Idy marcowe” czy „Spadkobiercy”, takowym doświadczeniem była realizacja komediodramatu wojennego „Złoto pustyni” w reżyserii Davida O. Russella, który trafił na ekrany kin w 1999 roku.

Clooney wyznał, że nie przedkłada już zawodowych ambicji nad własny psychiczny komfort i higienę pracy. Dwukrotny zdobywca Oscara podkreślił, że żaden projekt nie jest wart wielomiesięcznej gehenny, jaką zafundował mu przed laty Russell. „Im jestem starszy, tym większe znaczenie mają dla mnie takie kwestie, jak zarządzanie czasem i inwestowanie w swój rozwój. Pięć miesięcy (tyle trwały zdjęcia do 'Złota pustyni' - przyp. red.) to cholernie dużo czasu. Nigdy już nie powiem: 'Och, zrobię ten świetny film, pozwalając na to, by żałosny d**ek pokroju Davida O. Russella zamienił moje życie w piekło, tak jak zrobił to w przypadku całej ekipy'. To zwyczajnie nie jest tego warte” – stwierdził bez ogródek aktor.

O konflikcie między Clooneyem i Russellem głośno było niemal od premiery obrazu. W komentowanym wywiadzie dla magazynu „Playboy” w 2000 roku gwiazdor wyznał, że współpraca z reżyserem była „najgorszym doświadczeniem” w jego życiu. Clooney ujawnił wówczas, że filmowiec upokarzał w jego obecności statystów i innych członków zespołu, a gdy on stanął w ich obronie – ten go zaatakował. „Próbowałem jakoś go uspokoić, więc objąłem go ramieniem i powiedziałem: 'David, zdaję sobie sprawę z tego, że to ważny dzień. Ale nie możesz poniżać ludzi, którzy nie mają, jak się bronić'. Zaczął mnie obrażać, a finalnie chwycił za gardło. Wtedy straciłem zimną krew. Mój kumpel musiał nas rozdzielić” – relacjonował aktor.

W „Złocie pustyni” u boku Clooneya zagrali m.in. Mark Wahlberg, raper Ice Cube i Spike Jonze. Produkcja opowiada historię grupy amerykańskich żołnierzy, którzy podczas wojny w Iraku postanawiają na własną rękę zdobyć złoto Kuwejtu i bezpiecznie wrócić do bazy. Obraz zdobył nominację do nagrody Critics' Choice oraz dwie statuetki przyznawane przez Bostońskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych.

