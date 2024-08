Utrudnienia w ruchu na wjeździe do Zakopanego

Od poniedziałku do końca sierpnia kierowców czekają duże utrudnienia na wjeździe do Zakopanego, gdzie powstają dwa nowe ronda w ciągu drogi krajowej nr 47. Przez miesiąc jadący tzw. zakopianką od strony Krakowa nie będą mogli skręcić na Olczę.

Jak informuje Urząd Miasta Zakopane, na Olczę z zakopianki będzie można skręcić jadąc pasem w kierunku Krakowa. Podobnie wyjazd z tej dzielnicy będzie możliwy jedynie na pas w kierunku stolicy Małopolski.

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na wjeździe do Zakopanego w szczycie sezonu turystycznego spowoduje spore utrudnienia. Kierowcy zmierzający w kierunku Olczy będą musieli objechać centrum Zakopanego, albo już w Poroninie zjechać na wąską drogę osiedlową.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac to kwiecień 2025 r. Inwestycję na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu państwa wynosi nieco ponad 10 mln zł.

Dwa nowe ronda na wjeździe do Zakopanego mają ułatwić ruch na skrzyżowaniach zakopianki z dwoma dzielnicami miasta pod Giewontem – Olczą i Harendą. Pierwsze rondo będzie turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańcom okolicznych posesji.

Drugie rondo powstanie 50 m dalej i dzięki niemu poprawi się połączenie drogi krajowej z Harendą. W ramach inwestycji powstaną dwa przejścia dla pieszych przez Zakopiankę oraz chodnik. Zostaną także przebudowane zatoki autobusowe, powstanie nowe oświetlenie i odwodnienie.

Według danych GDDKiA, każdego dnia drogą krajową nr 47 wjeżdża do Zakopanego średnio prawie 21 tys. pojazdów. Jest to jednak wartość średnia, która zdecydowanie rośnie w sezonie turystycznym.

