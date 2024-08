Ekstrawagancka eskorta Taylor Swift i skrajne reakcje

Warszawa stała się ostatnio areną niezapomnianych wydarzeń związanych z wizytą Taylor Swift. Amerykańska gwiazda, znana na całym świecie, zafundowała polskim fanom niezapomniane chwile podczas swoich koncertów. Choć wiele osób deklarowało wcześniej, że nie są fanami 34-letniej artystki, to jednak zdecydowało się uczestniczyć w jej show. Taylor Swift mogła liczyć w Warszawie na wyjątkowe traktowanie, nie tylko ze strony fanów, ale również służb miejskich.

Gwiazda na ulicach stolicy

Na TikToku pojawiło się nagranie dokumentujące przejazd Swift przez Warszawę. Artystka przemieszczała się w eskorcie policyjnej, co wzbudziło spore emocje wśród internautów. Na filmiku widzimy, jak konwój przejeżdża przez Most Świętokrzyski, a syreny policyjne otaczają limuzynę. Tego typu eskorta towarzyszyła piosenkarce od momentu jej przylotu do Polski, co wywołało mieszane reakcje w sieci.

Internauci podzieleni w opiniach

Pod nagraniem na TikToku pojawiło się wiele komentarzy. Część osób uznała, że przejazd Taylor Swift pod eskortą to nic nadzwyczajnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej status i popularność. Inni natomiast zastanawiali się, kto pokrył koszty zaangażowania policji do eskorty artystki i twierdząc że to "lekka przesada".



Komfort w Warszawie

Taylor Swift mogła również liczyć na luksusowe warunki podczas swojego pobytu w Warszawie. Artystka zatrzymała się w jednym z najlepszych hoteli w mieście, gdzie miała do dyspozycji szereg udogodnień. To wszystko sprawiło, że jej wizyta była nie tylko muzycznym, ale i logistycznym wydarzeniem, które zdecydowanie na długo pozostanie w pamięci warszawiaków. Taylor Swift zdołała wprowadzić niemałe zamieszanie, zarówno na scenie, jak i na ulicach Warszawy.



źródło: pudelek.pl

bm