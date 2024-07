Affleck zadaje cios Lopez na jej 55. urodziny!

Chłodny prezent urodzinowy

Według serwisu dailymail Jennifer Lopez spędziła swoje urodziny bez męża, który tego samego dnia nabył luksusowy dom na kalifornijskim wybrzeżu. Dzień ten zbiegł się również ze sprzedażą penthouse’u Lopez w Nowym Jorku za 23 miliony dolarów. To już kolejny rozdział w sagie ich związku, który od kilku miesięcy jest tematem spekulacji.

Dom w Pacific Palisades

Nowy dom Afflecka to prawdziwa posiadłość marzeń: pięć sypialni, sześć łazienek, oddzielna jadalnia, pokój rodzinny, pokój medialny, dom gościnny i wiele innych udogodnień. Zaprojektowany przez znanego architekta Cliffa Maya, dom oferuje wszystko, czego można oczekiwać od wielomilionowej rezydencji.



Równocześnie sprzedaż penthouse’u Lopez

Jennifer Lopez nie pozostaje w tyle, jeśli chodzi o luksusowe nieruchomości. Jej nowojorski penthouse, również sprzedany w dniu jej urodzin, to przestronny apartament z czterema sypialniami i 7,5 łazienkami, który z pewnością nie ustępuje rezydencji Afflecka pod względem prestiżu.



Problemy w raju?

Zakup nowego domu przez Afflecka zbiegł się w czasie z publicznym wystawieniem na sprzedaż ich wspólnej rezydencji w Beverly Hills za 68 milionów dolarów. Od miesięcy para nie była widziana razem, co tylko podsyca plotki o ich możliwym rozstaniu. Spędzili oni większość lata osobno, co dla wielu jest dowodem na to, że ich małżeństwo może być w tarapatach.

Sytuacja finansowa a rozpad związku

Choć obie strony pozostają zamożne, transakcje nieruchomościowe tylko podkreślają ich niezależność. Ben Affleck od jakiegoś czasu mieszka w wynajmowanym domu za 100 tysięcy dolarów miesięcznie, blisko swojej byłej żony Jennifer Garner i ich dzieci. Lopez natomiast, mimo trudności, wydaje się zdeterminowana walczyć o swoje małżeństwo.

Nadzieja na przyszłość?

Niektórzy twierdzą, że mimo problemów, jest jeszcze szansa na ratunek. Lopez, która zawsze była zaangażowana w swoje związki, nie zamierza poddać się bez walki. Jej post na Instagramie, w którym dziękuje fanom za wsparcie i miłość, sugeruje, że jest gotowa zrobić wszystko, by naprawić sytuację.

Zakończenie?

Choć przyszłość Bennifer 2.0 wydaje się niepewna, ich historia wciąż fascynuje i przyciąga uwagę mediów oraz fanów na całym świecie. Czy ich miłość przetrwa te burzliwe czasy, czy też jesteśmy świadkami końca jednej z najgłośniejszych relacji w Hollywood? Czas pokaże.



