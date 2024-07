Atak na lokal Wojewódzkiego. Dziennikarz odpowiedział

Głośnym echem odbił się ostatni wywiad Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego z Wojciechem Szczęsnym. Postawa jednego z dziennikarzy szczególnie nie przypadła do gustu słuchaczom, co wyrażali w komentarzach. Dyskusja przeniosła się do rzeczywistości, gdy w lokalu należącym do znanego dziennikarza doszło do aktu wandalizmu.

W ubiegłym tygodniu gościem specjalnego odcinka podcastu „WojewódzkiKędzierski” był bramkarz reprezentacji Polski, Wojciech Szczęsny. Rozmowa koncentrowała się głównie na dialogu między Kubą Wojewódzkim a piłkarzem, który od początku musiał zmierzyć się z trudnymi pytaniami. Rozmowa zaczęła się od nawiązania do Roberta Lewandowskiego, co później wielokrotnie przytaczano.

W ostatnich dniach media szeroko komentowały aferę dotyczącą wykształcenia Lewandowskiego, który rzekomo uzyskał dyplomy z pedagogiki na prywatnej uczelni w Łodzi, prowadzonej przez Zbigniewa D., podejrzanego o handel dyplomami.

Prowadzący nie odpuszczał. Afera z kapitanem drużyny była jedynie wstępem do bardziej drażliwych tematów. Kuba Wojewódzki szybko przeszedł do niewygodnych pytań dotyczących polityki, na które Szczęsny odpowiadał z dystansem, nie zdradzając swoich osobistych poglądów. Pytania dotyczyły m.in. premii, jaką piłkarze mieli otrzymać od poprzedniego rządu, braku reakcji ze strony wpływowych członków reprezentacji na sytuację polityczną w kraju oraz postawy Roberta Lewandowskiego, który przyjął order od prezydenta Andrzeja Dudy.

Szczęsny bez wahania odpowiedział „tak”, podkreślając, że nie obchodzi go, z jakiej partii politycznej jest prezydent.

Kontrowersyjny wywiad Kuby Wojewódzkiego z Wojciechem Szczęsnym przyniósł nieoczekiwane konsekwencje. W lokalu należącym do znanego dziennikarza doszło do aktu wandalizmu. Sam poszkodowany opublikował zdjęcie zniszczonego portretu właściciela, nie szczędząc gorzkich słów w opisie:

„Wszyscy czasami bywamy idiotami, ale niektórzy traktują to jako sposób na życie. Dyskusja na temat wywiadu z Wojtkiem Szczęsnym weszła na kolejny poziom. Gratulacje.”

To nie pierwszy raz, kiedy publiczne wypowiedzi Wojewódzkiego wywołują kontrowersje, ale z pewnością jeden z nielicznych przypadków, kiedy skutkują one tak bezpośrednimi i destrukcyjnymi działaniami.

