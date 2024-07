Linda Evangelista: ikona modelingu, która przeszła przez piekło

Mroczne lata w małżeństwie

Linda Evangelista zdobyła sławę, pojawiając się na ponad 700 okładkach magazynów. W wieku 22 lat poślubiła Géralda Marie, byłego szefa agencji modelek Elite Models Management, który był od niej starszy o 15 lat. W dokumencie "Supermodelki", który miał premierę w 2023 roku, modelka opowiedziała o traumatycznych doświadczeniach związanych z tym związkiem.

"Z czasem uświadomiłam sobie, że żyłam w złym związku. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić, aby zakończyć związek, w którym stosowano przemoc. Rozumiem to, ponieważ byłam w takiej sytuacji. Gdyby tylko chodziło o powiedzenie: Chcę rozwodu, do zobaczenia. Ale to nie działa w ten sposób," - wyznała Evangelista.



Przemoc bez granic

Były mąż Evangelisty stosował wobec niej przemoc, a także był oskarżany przez inne kobiety o gwałt. - "Wiedział, że nie wolno dotykać mojej twarzy, nie wolno dotykać maszynki do robienia pieniędzy," - opowiedziała Linda w dokumencie. Jej małżeństwo zakończyło się oficjalnie w 1993 roku.

"Gdy miałam 27 lat, udało mi się opuścić to małżeństwo. (...) Byłam bezpieczna i odzyskałam wolność," - wspominała modelka.



Nowy etap życia

Obecnie Linda Evangelista żyje jako singielka i nie planuje wchodzić w nowe związki. - "Nie jestem zainteresowana. Nie chcę już z nikim spać. Nie chcę słyszeć czyjegoś oddechu," - powiedziała w wywiadzie dla "The Times".

Przypominamy, że jeśli doświadczasz przemocy domowej, możesz zgłosić się do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. W przypadku zagrożenia życia dzwoń na numer alarmowy 112.



źródło: plotek.pl



mb