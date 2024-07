Trudny czas Jennifer Lopez

Początek jej niedoli nastąpił wraz z premierą albumu "This Is Me... Now", który okazał się klapą komercyjną. Wokalistka, dążąca do odzyskania dawnej chwały, zyskała zaledwie nikłe zainteresowanie, a krytycy szybko skrytykowali jej twórczość. Nawet musical promujący płytę, choć dotarł na szczyt Amazon Prime, cieszył się głównie zainteresowaniem ze względu na kontrowersje wokół projektu.

Dokumentalny obraz jej życia na Netfliksie także nie spotkał się z pozytywnym odbiorem. Internauci szybko zaczęli wyśmiewać opowieści o trudnym dzieciństwie, które niektórzy zarzucali jej za przesadzone.

Kolejnym ciosem była zawieszona trasa koncertowa, planowana na rozgrzewkę i powrót na wielką scenę. Słabe zainteresowanie biletami doprowadziło do jej odwołania, a film "Atlas", w którym wystąpiła, również został skrytykowany przez recenzentów.

Ale to nie koniec problemów Jennifer. Jej życie osobiste również nie układa się dobrze. Związek z Benem Affleckiem, który miał być powrotem miłości sprzed lat, dobiegł końca. Plotki o kryzysie trwały miesiącami, a w końcu para oficjalnie ogłosiła separację. Media obiegła informacja o rozwodzie, a Lopez domaga się teraz połowy majątku Afflecka, oszacowanego na 150 mln dolarów. Twierdzi, że przez lata to ona opłacała większość rachunków i teraz chce odzyskać swoje pieniądze.

Dla Jennifer Lopez to czas, kiedy musi zmierzyć się z przeciwnościami losu i odbudować swoją karierę oraz życie osobiste. Czy uda jej się odzyskać dawną świetność? Tego jeszcze nie wiadomo, ale z pewnością będzie to dla niej trudna przeprawa.



źródło: onet.pl

bm