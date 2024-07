Piłkarz Toni Kroos ostrzega: Niemcy już nie są bezpieczne dla dzieci

Legenda niemieckiego futbolu, zakończył swoją karierę piłkarską po Euro 2024, ale jego najnowsze wypowiedzi wywołały burzę w niemieckich mediach. Z żalem opowiada, że "to już nie takie same Niemcy" i wybiera Hiszpanię dla swojej rodziny...

Toni Kroos, legenda niemieckiego futbolu, zakończył swoją karierę piłkarską po Euro 2024, ale jego najnowsze wypowiedzi wywołały burzę w mediach. Po ćwierćfinałowej porażce Niemiec z Hiszpanią (1:2 po dogrywce), Kroos podziękował fanom i bliskim za wsparcie, ale jego słowa na temat przyszłości wywołały kontrowersje.

W podcaście prowadzonym przez Markusa Lanza i Richarda Davida Prechta, nagranym przed wspomnianym meczem, Kroos otwarcie wyraził swoje obawy dotyczące życia w Niemczech.

"Nadal uważam, że Niemcy to wspaniały kraj. Naprawdę lubimy tu być, ale... nie są już to takie same Niemcy, jak były dziesięć lat temu, kiedy wyjeżdżaliśmy" - powiedział Kroos, który przeniósł się do Hiszpanii w 2014 roku.

Kroos ujawnił, że nie planuje powrotu do Niemiec, a głównym powodem jest kwestia bezpieczeństwa. Wyraził swoje zaniepokojenie rosnącymi napięciami społecznymi związanymi z imigracją i zamieszkami na ulicach niemieckich miast.



"Mam siedmioletnią córkę, Amelie. Za kilka lat będzie starsza... i gdyby ktoś mnie teraz zapytał: 'Czy wypuściłbyś córkę z domu wieczorem o godz. 23, kiedy skończy 13, 14, 15 lat, w Hiszpanii czy w dużym niemieckim mieście?', to myślę, że byłbym bardziej skłonny zrobić to w Hiszpanii" - podkreślił były pomocnik Realu Madryt.

Kroos podkreślił, że życie w Hiszpanii oferuje nie tylko lepsze warunki bezpieczeństwa, ale także korzystniejszy klimat, co jest istotnym czynnikiem dla jego rodziny.

"Ostatnie kilka lat było bardzo ładnych. Po prostu czujemy się z żoną Jessiką i trójką dzieci (Leonem, Finem i Amelie) naprawdę dobrze w Madrycie" - podsumował 114-krotny reprezentant Niemiec.

Słowa Kroosa odbiły się szerokim echem w Niemczech, wywołując dyskusję na temat stanu bezpieczeństwa i jakości życia w kraju. Wielu jego rodaków poczuło się dotkniętych tą szczerą oceną, co z pewnością będzie tematem debaty publicznej na długie miesiące.



źródło: sportowefakty.wp.pl

bm