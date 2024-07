Sarsa ujawniła poważne problemy zdrowotne. Czy to koniec kariery?

Cicha walka z otosklerozą

Od najmłodszych lat Sarsa była zafascynowana muzyką, a jej pasja doprowadziła ją na szczyt polskiej sceny muzycznej. Mało kto jednak wie, że prywatnie artystka przeżywa trudne chwile. W ostatnim wywiadzie, Sarsa ujawniła, że cierpi na otosklerozę, chorobę zagrażającą jej słuchowi i przyszłości zawodowej. Operacja, którą przeszła w 2023 roku, miała spowolnić postęp choroby, ale przyniosła również nieprzyjemne skutki uboczne.

Niepokojące objawy po operacji



Sarsa w rozmowie z Bereniką Olesińską, w ramach cyklu "Diagnozy gwiazd", opowiedziała o problemach, z którymi się zmaga po zabiegu. "Słyszałam, że ktoś mnie woła albo synek płacze i bardzo blisko to słyszałam. Biegłam do niego do pokoju, on spał. Druga rzecz, jak ktoś bardzo daleko, w drugim końcu domu coś mówił, to mi się wydawało, że jest obok mnie", wyznała artystka.

Wpływ na codzienne życie i relacje

Problemy ze słuchem miały również wpływ na codzienne życie Sarsy i jej relacje z bliskimi. "Na co dzień nie słyszałam, gdy ktoś stał plecami do mnie, o co pyta. Mniej się kłóciliśmy z partnerem. Nie słyszałam, co do mnie mówi, więc w związku super wszystko się układało", śmieje się Sarsa, dodając, że otoskleroza utrudnia jej normalne funkcjonowanie i wykonywanie obowiązków zawodowych.

Nieoczekiwane komplikacje

Chociaż operacja miała pomóc, grypa, na którą zachorowała Sarsa po zabiegu, spowodowała komplikacje. Artystka przyznaje, że słyszy teraz przez operowane ucho "dziwne dźwięki", przez które można zwariować. Mimo to, artystka nie traci ducha i kontynuuje swoją muzyczną działalność, będąc inspiracją dla wielu fanów.

Niezłomna determinacja

Sarsa Markiewicz nie poddaje się i nadal śpiewa, mimo że jej kariera stoi pod znakiem zapytania. Choć przyszłość artystki jest niepewna, jej pasja do muzyki i wsparcie fanów dają jej siłę do walki o swoje marzenia.



źródło: pomponik.pl

bm