Gorycz i wściekłość we Włoszech po porażce: "zostaliśmy upokorzeni"

Włoska drużyna narodowa nie obroni tytułu mistrza Europy. Po przegranej w 1/8 finału Euro 2024 ze Szwajcarią (0:2), Włosi wracają do domu z opuszczonymi głowami. Mecz, który miał być okazją do kontynuacji triumfalnego marszu, zakończył się koszmarem, a reakcje mediów i kibiców były natychmiastowe i bezlitosne.

Calciomercato.com: "Kompletna Klęska, Szwajcarskie Upokorzenie"

Portal calciomercato.com nie pozostawił suchej nitki na włoskiej reprezentacji. "Kompletna klęska, Szwajcarskie upokorzenie" - tak podsumowano występ Włochów, podkreślając, że już w fazie grupowej zespół nie spełnił oczekiwań. "Wracają do domu w najgorszy możliwy sposób" - napisano, sugerując, że taka porażka to wstyd dla całego kraju.



"Tuttosport": "Najgorsza Drużyna Turnieju, Szwajcaria Dominowała od Pierwszych Minut"

Dziennikarze "Tuttosport" określili włoską drużynę jako "być może najgorszą drużynę w historii międzynarodowych turniejów". Według nich, Włosi byli powolni i apatyczni, a Szwajcaria przejęła inicjatywę od samego początku meczu. Krytyka była ostra i bezpardonowa, a atmosfera w mediach odzwierciedla głębokie rozczarowanie kibiców.



"Rai News": "Brak Walki i Ostateczne Rozczarowanie"

"Rai News" nazwało występ Włochów "rozczarowującym", zwracając uwagę na to, że po raz pierwszy od 2004 roku reprezentacja nie awansowała do ćwierćfinału mistrzostw Europy. "Od początku meczu Włosi byli pod presją, a piłka rzadko opuszczała ich połowę boiska" - czytamy w relacji. Media podkreślają, że brakowało zaangażowania i walki, co przyniosło ostateczne rozczarowanie.

"La Gazzetta dello Sport": "Stracona Twarz, Szwajcarski Spacer"

"La Gazzetta dello Sport" nie szczędziła słów krytyki, pisząc o "straconej twarzy" i "szwajcarskim spacerze", który zakończył się wynikiem 2:0 na korzyść Szwajcarii. Gwizdy na trybunach stadionu w Berlinie były wymownym podsumowaniem występu Azzurrich. "Czas na wakacje po koszmarnych mistrzostwach Europy" - stwierdzili dziennikarze, wyrażając ogólny nastrój panujący w kraju.

Włoska rzeczywistość: gniew i rozczarowanie

Po tej niespodziewanej i bolesnej porażce, w całych Włoszech zapanowała atmosfera gniewu i rozczarowania. Kibice, znani z gorącego temperamentu, wyrażają swoje frustracje zarówno w mediach społecznościowych, jak i na ulicach. "To hańba dla naszego futbolu", "Jak mogliśmy do tego dopuścić?" - to tylko niektóre z komentarzy, które odzwierciedlają skalę rozczarowania.

Fala krytyki zalała nie tylko drużynę, ale także sztab szkoleniowy i zarząd włoskiej federacji piłkarskiej. W obliczu takiego zawodu, oczekuje się natychmiastowych zmian i konkretnych działań, aby przywrócić wiarę w reprezentację i odbudować zaufanie kibiców.

Teraz wszyscy czekają na odpowiedź ze strony federacji i sztabu trenerskiego, którzy muszą zmierzyć się z falą krytyki i znaleźć sposób na wyjście z tej trudnej sytuacji.

źródło: sportowefakty.wp.pl

bm