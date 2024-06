Niebezpieczny spektakl na niebie

"Fenomenalna, a zarazem groźnie wyglądająca chmura szelfowa" – tak to zjawisko opisał profil Lubuscy Łowcy Burz na Facebooku, udostępniając nagranie autorstwa Kacpra Zawadzicza. W komentarzach pojawiło się wiele zdjęć, które zrobili internauci zachwyceni tym rzadkim widokiem.

Komentarze pod postem Lubuskich Łowców Burz były pełne zachwytu i strachu. "Ależ groźnie wygląda", "przerażające", "strach się bać" – to tylko niektóre z reakcji na widok chmury szelfowej nad województwem opolskim. Co oznacza takie zjawisko na niebie? Chmura szelfowa (wał szkwałowy) to zapowiedź gwałtownych i intensywnych zjawisk pogodowych.

Widok chmury szelfowej nad Polską zwiastuje nadchodzące silne opady i wiatry. Imponujący, a jednocześnie przerażający wał szkwałowy zapowiada bardzo silne wiatry, których prędkość może osiągać kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. RCB ostrzega przed nimi w swoich alertach bezpieczeństwa.

Chmurze szelfowej towarzyszą nie tylko silne wiatry, ale również intensywne opady deszczu i gradu. Mogą występować także wyładowania atmosferyczne. Wał szkwałowy zazwyczaj poprzedza superkomórki burzowe, a czasami także układy konwekcyjne o charakterze nawałnicy.

Jak powstają wały szkwałowe? Portal Pałucko-Pomorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego "Grupa Lokalna" w Niedźwiadach wyjaśnia, że chmura szelfowa (Cumulonimbus arcus) tworzy się na granicy ciepłej i zimnej masy powietrza. "Chłodny prąd zstępujący, który towarzyszy nawałnicy, w czasie przemieszczania się ku powierzchni ziemi, rozprzestrzenia się i wślizguje pod cieplejsze powietrze, które jest lżejsze i znajduje się przed burzą" – czytamy.

Ruchy tych prądów są bardzo gwałtowne, więc od momentu pojawienia się wału szkwałowego do nadejścia nawałnicy może upłynąć zaledwie chwila. W takiej sytuacji należy szybko znaleźć bezpieczne schronienie i zabezpieczyć przedmioty, które mogą być narażone na działanie silnego wiatru.

Przygotowując się na nadchodzące silne opady i wiatr, warto monitorować sytuację pogodową na radarach burzowych. Istnieją różne aplikacje na telefon i strony internetowe, które pozwalają na bieżąco sprawdzać, gdzie aktualnie znajdują się komórki burzowe i w którym kierunku się przemieszczają. Dzięki temu można zyskać cenne minuty, zanim na niebie pojawi się chmura szelfowa zwiastująca nawałnicę.

źródło: tech.wp.pl



bm