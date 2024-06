"Osoby uczniowskie" zamiast uczniów - rodzice w szoku!

Szok i niedowierzanie w Kancelarii Premiera: "Osoby uczniowskie" rozgrzały internet do czerwoności!

Ach, gdyby Mark Twain żył w dzisiejszych czasach, zapewne popijałby lemoniadę na werandzie, śmiejąc się do łez z perypetii naszych polityków i ich internetowych wpadek. Z pewnością miałby sporo do powiedzenia na temat najnowszego zamieszania na profilu Kancelarii Premiera.

W ten piękny dzień (piątek 21 VI), kiedy uczniowie z całej Polski z radością zamykają swoje podręczniki i rzucają się w wir wakacyjnych przygód, Kancelaria Premiera postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do ogólnego świętowania. Na oficjalnym profilu pojawił się post z gratulacjami z okazji zakończenia roku szkolnego. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jedno małe, ale jakże znaczące sformułowanie: "osoby uczniowskie".

"Gratulujemy wszystkim osobom uczniowskim oraz życzymy bezpiecznych i niezapomnianych wakacji"

Tymi słowami admini strony skierowali swoje wyrazy uznania do uczennic i uczniów. Dołączona do postu grafika przedstawiała dwie uczennice i jednego ucznia, co miało być zapewne uroczą ilustracją różnorodności i inkluzywności. Niestety, nie każdy podzielał ten entuzjazm.

Post zniknął szybciej niż zdążysz powiedzieć "marksistowska nowomowa"

Nie trzeba było długo czekać na reakcję użytkowników internetu, którzy jak zwykle czuwają nad każdą wpadką polityków. Wpis zniknął tak szybko, jak się pojawił (chyba wrócił!), lecz - jak to mawiają - w internecie nic nie ginie. Dzięki czujnym internautom post ponownie pojawił się na X (dawniej Twitter), gdzie zyskał nową, jeszcze bardziej burzliwą popularność.

- Co to za promocja ideolo w urzędzie? - pytał na X publicysta Paweł Ozdoba

Reakcje i komentarze internautów były miażdżące. Opinia publiczna nie mogła nadziwić się, że ideologiczna nowomowa jest stosowana wobec najmłodszych. Jakże to? Czyżby Kancelaria Premiera postanowiła z dnia na dzień stać się forpocztą nowoczesności językowej?

Podsumowując, w ten pamiętny dzień Kancelaria Premiera zrobiła więcej niż tylko złożyła gratulacje uczniom - otworzyła prawdziwą puszkę Pandory w internetowym świecie. Choć post zniknął, echa tej językowej rewolucji będą brzmieć jeszcze długo. I po chwilowym "przetestowaniu" społeczeństwa zapewne w bliższej przyszłości wrócą. Bo taki jest kierunek rozwoju krajowej edukacji pod przewodnictwem obecnej ekipy rządowej - wycofywana jest religia, aby zrobić miejsce nowemu przekazowi, a tym jest ideologiczna nowomowa właściwa dla marksizmu kulturowego, jaki powoli - na zasadzie gotowania żaby - wprowadzają "tęczowi" koalicjanci rządu Donalda Tuska.

