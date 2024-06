Zakazane rewiry w stolicy - starszym autem tu nie wjedziesz!

Od 1 lipca warszawiacy muszą przygotować się na nowe zasady w ruchu drogowym. Tego dnia zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu (SCT), a zakaz wjazdu obejmie auta benzynowe starsze niż z 1997 roku oraz diesle starsze niż z 2005 roku.

Do tej pory wpłynęło już 1,5 tys. wniosków o wyłączenie od tych restrykcji. Według dyrektora Zarządu Dróg Miejskich (ZDM), Łukasza Puchalskiego, dotyczy to tylko około 3% pojazdów w mieście. Co ważne, około połowa z tych samochodów należy do mieszkańców Warszawy, którzy mogą ubiegać się o wyłączenie.

Jak sprawdzić, czy twój pojazd spełnia wymogi?

Na stronie ZDM znajduje się zakładka "Sprawdź swój pojazd", gdzie każdy może sprawdzić, czy jego samochód spełnia wymogi SCT. Jeśli nie, można złożyć wniosek o wyłączenie, spełniając określone warunki. Mieszkańcy Warszawy, którzy rozliczają podatki w stolicy, seniorzy, osoby posiadające europejską kartę parkingową oraz właściciele pojazdów specjalnych lub historycznych mogą starać się o wyłączenie.

Firmy mające siedzibę lub rozliczające podatki w Warszawie również mogą ubiegać się o wyłączenie, podobnie jak te posiadające specjalne lub historyczne pojazdy.

Wyjątki i okresy przejściowe

Osoby zamieszkałe i płacące podatki w Warszawie będą zwolnione ze spełniania wymagań strefy w dwóch pierwszych etapach jej wprowadzania, aż do stycznia 2028 roku. Reguły SCT zaczną je obowiązywać dopiero od tego momentu, zakazując im poruszania się pojazdami z silnikiem diesla starszymi niż 14 lat i benzynowymi starszymi niż 23 lata.

Dodatkowe wyjątki przewidziane są dla seniorów (osób, które do końca 2023 roku ukończyły 70 lat) oraz dla pojazdów służb, osób z niepełnosprawnościami, autobusów szkolnych, pojazdów zabytkowych i specjalnych.

Okazjonalny wjazd i składanie wniosków

Gmina umożliwia także okazjonalny wjazd do strefy, który można wykorzystać przez 4 dni w roku. Wnioski o wyłączenie można składać przez internet. Po spełnieniu wymagań otrzymuje się wirtualne wyłączenie i potwierdzenie uprawnienia do wjazdu do SCT.

Warszawa, poprzez wprowadzenie SCT, stara się poprawić jakość powietrza i zmniejszyć zanieczyszczenie, choć na pewno nie zabraknie opinii i komentarzy na temat nowych regulacji. Mieszkańcy mają teraz czas, aby dostosować się do nowych przepisów i, w razie potrzeby, złożyć odpowiednie wnioski o wyłączenie.

na podst. TVP Warszawa; nczas.info; opr. Hałabała