Pobili go na parkingu przy dyskotece. Nie przeżył.

Do pobicia doszło po godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę na parkingu przy dyskotece we Wtórku na terenie powiatu ostrowskiego. Policja otrzymała zgłoszenie, że przed lokalem został pobity mężczyzna. Zespół ratownictwa medycznego nieprzytomnego 25-latka, który był w stanie krytycznym, zabrał do ostrowskiego szpitala. Mężczyzna zmarł w nocy w wyniku doznanych obrażeń.

Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Ustalono, że pomiędzy grupą ponad dwudziestoletnich mężczyzn z powiatu kaliskiego a grupą nastolatków z powiatu ostrowskiego doszło do awantury.

„Jeden z 25-latków doznał obrażeń ciała i pomimo udzielonej pomocy w szpitalu zmarł” – powiedział prokurator.

Na poniedziałek zaplanowano przeprowadzenie sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, co pozwoli na odtworzenie mechanizmu i bezpośredniej przyczyny zgonu.

Całość zdarzenia - jak powiedział prokurator - została objęta zapisem monitoringu, który został już zabezpieczony przez śledczych i jest poddawany analizie. W sprawie zatrzymano sześciu nastolatków i zawiadomiono sąd rodzinny.



