Ile zarabia Krzysztof Rutkowski?

Krzysztof Rutkowski ujawnia swoje zarobki: kosmiczne kwoty na luksusowe życie

Krzysztof Rutkowski, znany detektyw i przedsiębiorca, po raz kolejny wzbudza zainteresowanie opinii publicznej. Tym razem w wywiadzie opowiedział o swoich zarobkach, które osiągają astronomiczne sumy. Jak sam przyznał, są miesiące, kiedy zarabia milion złotych, co pozwala mu na prowadzenie wystawnego trybu życia.

Rutkowski to postać, której nie trzeba przedstawiać. Jego bogactwo i ekstrawagancki styl życia od lat przyciągają uwagę mediów i opinii publicznej. W ostatnim wywiadzie dla portalu Fakt.pl, detektyw otwarcie mówił o swoich zarobkach i kosztach związanych z prowadzeniem własnej firmy.



Imponujące zarobki i wysokie koszty działalności

W programie "Bez żadnego trybu" Rutkowski zdradził, że miesięczne zarobki na poziomie 200 tysięcy złotych to minimum, jakie potrzebuje, aby utrzymać swoje biuro detektywistyczne oraz prowadzić życie na wysokim poziomie. "Rutkowski to firma, pamiętaj. Czasami wydaję jednego dnia 100 tys. Muszę zarabiać miesięcznie tyle, żeby to wszystko utrzymać, bo u mnie są ludzie. Miesięcznie muszę zarabiać ok. 200 tys. złotych, żeby to wszystko działało tak, jak działa. To jest minimum. Są miesiące, kiedy zarabiamy milion" - powiedział.

Detektyw podkreślił, że jego majątek to wynik wieloletniej pracy i licznych inwestycji. Choć nie żałuje sobie na luksusy, nie jest rozrzutny. Przyznał również, że gdyby był sam, mógłby przeżyć za 10 tysięcy złotych miesięcznie.

Wystawny tryb życia

Rutkowski nie ukrywa, że jego zarobki pozwalają mu na realizację wielu marzeń i prowadzenie życia na najwyższym poziomie. "Jestem bardzo drogi" - powiedział w wywiadzie dla Żurnalisty, dodając, że za dzień pracy inkasuje potężne sumy. Dzięki zgromadzonemu kapitałowi może sobie pozwolić na hulaszcze życie, które wzbudza zazdrość i podziw wśród wielu osób.

źródło: jastrzabpost



bm