Atakuje groźna choroba! Dwoje dzieci zmarło

W ostatnich miesiącach w kilku europejskich krajach, w tym w Grecji, odnotowano wzrost liczby zachorowań na krztusiec w porównaniu z latami poprzednimi. Stan epidemii z powodu krztuśca ogłoszono w maju w Bułgarii, rekordowo dużo osób zachorowało też m.in. w Czechach.

W Grecji od początku roku do końca maja zarejestrowano 230 przypadków zachorowań, w porównaniu z dziewięcioma przypadkami rok wcześniej. Prawie wszyscy chorzy to dzieci i nastolatkowie. Dwoje chorych niemowląt zmarło, a co najmniej troje wymagało hospitalizacji.

Według greckiej Narodowej Organizacji Zdrowia Publicznego wzrost zachorowań może być związany z opóźnionym procesem uodpornienia części grup wiekowych i pandemią Covid-19.



red./PAP



