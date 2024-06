Mastalerek na Dudę!

Rozmach dyskusji na temat przyszłorocznych wyborów prezydenckich nabrał nowego impetu, gdy do gry włączył się Marcin Mastalerek, obecny szef Gabinetu Prezydenta RP.

Rozmach dyskusji na temat przyszłorocznych wyborów prezydenckich nabrał nowego impetu, gdy do gry włączył się Marcin Mastalerek, obecny szef Gabinetu Prezydenta RP. W wywiadzie dla TVN24 Mastalerek potwierdził, że rozważa start w wyborach, co wywołało burzę komentarzy w mediach społecznościowych.

Marcin Mastalerek: kandydat na prezydenta?

W trakcie "Rozmowy Piaseckiego" na TVN24, Marcin Mastalerek został zapytany o możliwość swojego startu w wyborach prezydenckich jako kandydat z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość.

Mastalerek odpowiedział, że aktualnie koncentruje się na kampanii do Parlamentu Europejskiego, a decyzję co do ewentualnego startu w wyborach prezydenckich podejmie pomiędzy listopadem a lutym. Jednocześnie zaznaczył, że jest otwarty na podjęcie takiej decyzji i otrzymuje wiele zachęt od różnych osób.

Pytany o ewentualne namowy ze strony obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, Mastalerek unikał konkretnej odpowiedzi, sugerując, że na ten temat będzie można rozmawiać później.

Spekulacje i komentarze w sieci i środowisku politycznym

Te spekulacje szybko znalazły odbicie w mediach społecznościowych i środowisku politycznym. Paulina Kozłowska, była dziennikarka serwisu 300Polityka, ironizowała na portalu X, że wśród polityków nie ma braku pewności siebie, zwłaszcza w kontekście możliwości startu w wyborach prezydenckich.

Kompletnie innego zdania był Marek Migalski, były eurodeputowany z ramienia PiS i kandydat Koalicji Obywatelskiej, który sugerował, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie poprze kandydatury Mastalerka, co mogłoby prowadzić do rozpadu ugrupowania.

Podobne wątpliwości wyrażał Bartosz Arłukowicz, poseł KO, sugerując, że sposób w jaki Mastalerek sam siebie promuje, może prowadzić do drwin ze strony opinii publicznej.

Wszystkie te komentarze tylko podgrzewają atmosferę wokół możliwej kandydatury Mastalerka. Czy jego ewentualny start w wyborach rzeczywiście wpłynie na losy polskiej sceny politycznej? Czas pokaże.



