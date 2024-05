Influencerka z teorią o sztucznym deszczu w rządowej radzie

Maja Herman: kontrowersyjna psychiatra z nową rolą w Ministerstwie Zdrowia

Maja Herman, psychiatra znana ze swoich lewicowych i proaborcyjnych poglądów, stała się rozpoznawalna w sieci dzięki nietypowym teoriom. Jedną z nich była sugestia, że PiS celowo wywołał deszcz w całej Polsce, aby odwrócić uwagę od problemów ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego związanych z ujawnieniem recepty przez jednego z lekarzy. Niedawno, gdy w sieci wrzało po umorzeniu sprawy Tomasza Lisa, Herman spotkała się z zarzutami o obronę patologicznych zachowań. Teraz jednak została mianowana członkiem Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia.

Propozycja od Ministerstwa Zdrowia dla Mai Herman

Maja Herman poinformowała swoich obserwatorów o propozycji, którą otrzymała od sekretarza stanu w resorcie zdrowia, Wojciecha Koniecznego. "A jednak...pamiętacie jak cv pisałam? Dziele się z wami, najważniejsza wiadomością z ostatnich tygodni. Na rozmowie w Ministerstwie Zdrowia z Ministrem Koniecznym, czułam się jak stremowana 8 klasistka, która rozmawia z dyrektorem wymarzonego liceum, do którego marzy, by się dostać. Od dłuższego czasu czułam narastającą frustracji, że to co robię w zakresie zdrowia psychicznego Polaków to za mało. Że działanie w pojedynkę to praca tytaniczną i nie do zrobienia. Zaczęłam coraz intensywniej zastanawiać się co powinnam zrobić by realnie zacząć zmieniać polska psychiatrię " - napisała na swoich mediach społecznościowych. Herman podkreśliła, że od dawna czuła narastającą frustrację z powodu niewystarczających działań na rzecz zdrowia psychicznego Polaków i uznała, że potrzebne są duże, systemowe zmiany, aby realnie poprawić sytuację w polskiej psychiatrii.

Nowa rola i ambitne plany

Herman przyznała, że była gotowa na nowe wyzwanie, podkreślając, że jedynie duże, systemowe zmiany mają szansę na sukces. "Teraz będę mogła to robić. Trzymajcie kciuki" - napisała, dziękując Ministerstwu Zdrowia za docenienie jej pracy. W trakcie rozmowy minister Konieczny zapytał ją, jak widzi swoją rolę w radzie. Herman odpowiedziała, że chce być "łączniczką starej i nowej psychiatrii" oraz "łączniczką między akademicką medycyną a medialną". Czuła się pełna energii i gotowa do działania.

Kontrowersyjne poglądy i publiczne wypowiedzi

Maja Herman zasłynęła nie tylko swoimi kontrowersyjnymi teoriami, ale także ostrą krytyką wobec prawicy i polityków PiS. W zeszłym roku oskarżyła PiS o celowe wywoływanie burz z ulewami, aby odwrócić uwagę od problemów ministra Niedzielskiego. "Wiedziałam, że zaczną grać na klęskę żywiołową, żeby #receptagate przykryć" - komentowała na Twitterze. Na zarzut internauty, czy sugeruje celowe działanie rządzących, odpowiedziała: "Polecam Dubaj i ich manipulowanie dronami rażącymi chmury".

Herman wzbudzała również kontrowersje swoimi komentarzami dotyczącymi rodzin wielodzietnych oraz obroną osób oskarżanych o nadużycia. Niedawno, w kontekście umorzenia sprawy Tomasza Lisa, napisała: "Nie warto oceniać człowieka po jednym zdarzeniu. Jesteśmy sumą naszych strachów, myśli, emocji, a nie jednym wydarzeniem". Wielu odczytało to jako obronę Tomasza Lisa, który był oskarżany o niewłaściwe zachowania wobec swoich podwładnych.

Trzeba przyznać, że mianowanie Mai Herman na członka Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia jest zaskakującym ruchem, biorąc pod uwagę tak kontrowersyjne wypowiedzi i poglądy.



źródło: niezależna.pl



bm