Kaczyński odpowiada na prowokacje: Komisja Etyki wydaje naganę

Jarosław Kaczyński otrzymał naganę od Komisji Etyki Poselskiej (EPS) za swoje zachowanie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej w lutym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w odpowiedzi na obelgi ze strony protestującego mężczyzny użył obraźliwych słów, co skłoniło Krzysztofa Brejzę z Koalicji Obywatelskiej do złożenia wniosku o ukaranie. Komisja, na czele której stoi posłanka Izabela Mrzygłocka, zdecydowała o naganie, przypominając, że "bycie posłem zobowiązuje do pewnych zachowań", a lider partii powinien wykazywać się jeszcze większą kulturą.

Incydent miał miejsce 10 lutego na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie Kaczyński, otoczony przez protestujących, zareagował impulsywnie na obelżywe obelgi typu: "gdzie jest wrak?", "będziesz siedział, kurduplu", odpowiadając: "Do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz, co? Zasr... gnoju". To już czwarta kara dla prezesa PiS w tej kadencji.

Komisja Etyki zajęła się również Antonim Macierewiczem, który został ukarany za udział w przepychankach przed Sejmem 7 lutego. Wtedy to, w trakcie prób wprowadzenia na salę plenarną Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Macierewicz przypadkowo uderzył byłego ministra spraw wewnętrznych. Mimo jego zaprzeczeń, incydent został zarejestrowany na nagraniach wideo. Anonimowy wnioskodawca doprowadził do nałożenia na Macierewicza nagany, co stanowi jego pierwszą karę w tej kadencji.

Decyzje Komisji spotkały się z aprobatą Krzysztofa Brejzy, który w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wyraził zadowolenie z werdyktu, podkreślając, że EPS stanęła po stronie moralności i przypomniała, że zasady obowiązują wszystkich posłów bez wyjątku.



